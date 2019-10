Articol publicat in: Sport

Gigi Becali S-A AUTODENUNŢAT în DIRECT. Cum încalcă legea patronul de la FCSB

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali a dezvăluit că îi pune pe jucătorii care vin la FCSB să semneze în alb contracte de reziliere. AFAN, sinficatul fotbaliştilor, consideră acest lucru "neregulamentar și care încalcă legea". Gigi Becal a dat detalii despre modul în care se asigură că poate scăpa repede de fotbaliștii care nu confirmă la FCSB. "Orice jucător care va veni de acum încolo la FCSB nu va mai avea contract pe doi, pe trei, pe cinci ani. În afara jucătorilor tineri, cei de 25-27 de ani sau cei mai în vârstă vor avea contract pe un an sau pe 6 luni plus încă un contract de reziliere în alb, pe care îl semnează. Nu mă mai încarc cu jucători, îi testez la locul de muncă, direct la strung, să vedem dacă rezistă la presiune. Au fost mulţi care au venit, nu s-au impus şi atunci eu de ce să mă încarc cu ei? Stai şase luni, îţi iei şi bănuţul, apoi te duci mai departe şi îţi vezi de treaba ta. Ai luat banii, nu te-am păcălit cu nimic. Dacă nu acceptă, nu vine. Nu pot să vă spun chiar toate lucrurile, cum le fac eu contractele", a declarat Gigi Becali la Pro X. Florin Talpan a primit 30.000 DE EURO de la Gigi Becali, dar nu i-a declarat conform LEGII. Ce a făcut juristul CSA Steaua cu BANII AFAN a reacţionat şi a emis un comunicat pentru GSP. "Semnarea unui contract de reziliere în alb, mai ales în cazul în care nu este precizată în mod clar data la care părțile convin încetarea contractului de comun acord, echivalează cu lipsa unui acord real de voință între părți, pe de o parte, pe de altă parte echivalează cu recunoașterea dreptului unilateral al clubului de a înceta oricând contractul pe parcursul lui, adică de încetare unilaterală a contractului cu sau fără justă cauză. (...) O astfel de situație contravine atât prevederilor regulamentelor FRF, cât și regulamentelor FIFA. Regulamentul FRF, articolul 18.6, obligă părțile ca încetarea raporturilor contractuale de comun acord să se facă în mod explicit și neechivoc. Articolul 18.8 specifică faptul că încetarea unilaterală a contractului fără justă cauză este interzisă. Se încalcă și articolul 10.2, care reglementează faptul că durata minimă a contractului încheiat de părți este până la sfârșitul anului competițional respectiv. Semnarea unui contract fără dată și neînregistrarea acestuia la FRF reprezintă de asemenea o încălcare a regulamentului. (...) O astfel de practică este una ilegală și neregulamentară în condițiile în care la semnarea contractului nu se eliberează fiecăreia din părțile semnatare câte un exemplar al contractului semnat. (...) În final, atenționăm jucătorii că dovada privind nulitatea unui astfel de acord va fi foarte greu de făcut într-un eventual litigiu", se arată în comunicatul AFAN. BOMBA ANULUI! Gigi Becali poate folosi GRATUIT marca şi sigla STEAUA BUCUREŞTI. Document oficial FOTO loading...

