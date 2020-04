FCSB reia antrenamentele. Gigi Becali: "Toată lumea în cantonament în Săptămâna Mare ca să nu mai facă păcate!"

Gigi Becali a declarat că jucătorii vor fi testaşi la clinica sa, apoi vor intra în cantonament.

"Nu face Vintilă planul, planul îl fac eu când începe. FCSB va începe de săptămâna care vine. Vom face la clinică la mine toate testele şi intră toată lumea în cantonament în Săptămâna Mare ca să nu mai facă nici păcate. Să stea, tată, în cantonament! Şi intră în cantonament toţi, cu bucătar, cu doctor cu masor, cu preparator, cu antrenor, cu toată luema, cu tot staff-ul. În Noaptea Învierii, cred eu - că eu cam cred bine - că Dumnezeu ne va ajuta şi tot poporul român va merge la biserică să-şi ia Lumină. Eu le dau liber să plece acasă în Noaptea Învierii. Stau două, trei zile, după care intră iar în cantonament", a declarat Gigi Becali la Pro X.

"E clar că se vor juca, ai văzut UEFA ce zice. Dacă nu joci şi nu termini campionatul pe teren, s-ar putea să nu te bag deloc în cupele europene. Noi nu avem nicio scuză să nu le jucăm. Pentru că la noi ce? Moare o dată câte doi, trei pe zi. Sunt 150 de bolnavi care se duc în spital, au câte o gripă, puţină temperatură, se fac bine. E adevărat că autorităţile au făcut bine cu asta, cu urgenţa, dar ne-au lăsat mai relaxaţi, mai mult să-i sperie pe oameni. La noi lucrează lumea. De ce să nu termini campionatul la noi?", a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a afirmat că este dispus să-l cedeze pe Denis Man pentru de zece milioane de euro: "Eu nu sunt omul care să vândă marfa mea fără să-i ştiu preţul. Am cerut pe Man 20 de milioane. Dacă mi-ar da pe Man zece milioane, l-aş da, sincer, zic. Cer 15, dar dacă mi-ar da zece l-aş da. Vă spun vouă secretele mele. Dacă aş negocia cu ei, cer 15. Dar cel mai bine e să aştepţi până în vară, când încep transferurile. Eu am dat pentru Man, în Anglia, la două echipe, am dat o hârtie zilele trecute, că se poate negocia pentru 15 milioane de euro. Şi la Coman am dat în America, pentru nouă milioane de euro, 60 la sută".