FedCup 2020: Naomi Osaka a fost învinsă de Sara Sorribes Tormo

Sara Sorribes Tormo s-a impus după o oră și 19 minute de joc, obținând astfel prima victorie în fața lui Naomi Osaka. În cea de-a doua partidă de simplu, Carla Suarez-Navarro (55 WTA) o va întâlni pe Misaki Doi (86 WTA).

Confruntarea dintre Spania și Japonia are loc la Centro de Tenis La Manga Club din Cartagena (Murcia). Suprafața de joc este zgura.

Meciurile din play-offul FedCup:



USA vs Letonia

Olanda vs Belarus

Romania vs Rusia

Brazilia vs Germania

Spania vs Japonia

Elveția vs Canada

Belgia vs Kazakhstan

Slovacia vs Marea Britanie.