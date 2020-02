Povestea femeii care a rămas virgină până la 41 de ani. A avut întâlniri cu peste 100 de bărbaţi. "Merită să aştepţi"

În vara anului 2018, Amanda și-a întâlnit sufletul pereche, un baterist pe nume Dave, iar 10 luni mai târziu, a întreţinut pentru prima dată în timpul unei vacanțe romantice în Polinezia Franceză.

După doar două luni, cei doi s-au căsătorit, iar în urmă cu o săptămână Amanda a anunţat pe Instagram că este însărcinată în patru luni.

"La 6 săptămâni am auzit bătăile inimii, iar la 11 săptămâni am văzut mâna bebelușului. Săptămâna viitoare se fac 4 luni, aproape la jumătatea drumului. Suntem dornici să-l vedem." , a declarat Amanda.

Amanda a decis să îşi păstreze virginitatea deoarece primii doi iubiţi au părăsit-o pentru o altă femeie. Faptul că şi-a păstrat virginitatea a fost o modalitate prin care aceasta a putut deţine controlul asupra relaţiilor.

„Merită să aștepți, dar nu în modul în care oamenii ar gândi. Sexul a fost minunat, dar călătoria nu a fost niciodată despre sex. Sunt acum într-o relație iubitoare și angajată cu un bărbat care îmi poate oferi dragoste".

Amanda s-a întâlnit cu peste 100 de bărbaţi, iar cu jumătate din aceştia a fost "intimă", însă nu a intreţinut relaţii sexuale cu niciunul dintre ei.

„Până la 40 de ani, aveam peste 100 de bărbați. În timp ce eram intim cu peste 50 dintre acești bărbați, nu am avut niciodată relații sexuale cu niciunul dintre ei. Nu așteptam să mă căsătoresc sau să mă țin din motive religioase. Știam în interiorul meu că vreau să experimentez relații sexuale într-o relație de dragoste și angajare reciprocă. Relația asta nu a mai avut loc.

Aceasta a povestit momentul în care a ştiut că este pregătită să întreţină relaţii sexuale, la 10 luni de la prima întâlnire cu Dave, care nu a mai făcut sex de trei ani.

„La zece luni de la prima noastră întâlnire am zburat în Polinezia Franceză. Huahine, a doua dintre cele cinci insule pe care le-am vizitat, este cunoscută sub numele de insula rebelă, deoarece a fost ultima din 118 care a căzut sub controlul francez. La sosire, șoferul nostru de taxi ne-a spus că insula înseamnă„ sexul femeii ”. Acesta este locul, am crezut eu." , a povestit aceasta.