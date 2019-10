Articol publicat in: Justitie

Misterioasa femeie în roşu, ultima care a văzut-o în viaţă pe Luiza, va fi audiată de IGPR VIDEO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Femeia în roşu văzută pe camerele de supraveghere în apropierea Luizei, cu puţin timp înainte ca fata să fie răpită, a fost identificată de anchetatori şi urmează să fie audiată la IGPR, cel mai probabil, săptămâna viitoare! Acest demers vine după ce avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a cerut acest lucru Avocatul familiei Melencu a dezvăluit că anchetatorii s-au decis să o caute pe femeia în roşu, care apare în ultima înregistrare cu Luiza: "După 3 luni de zile, astăzi, în sfârşit, mi-au răspuns şi mie la toate cererile procedurale pe care le-am făcut. Între altele, mi-au spus că îmi admit această cerere de identificare a persoanei. De-aici încolo admit, cum s-ar spune, până acum nu au ştiut de existenţa ei. Mi-au spus că or să caute persoana în roşu". Anchetatorii se pare că au identificat-o şi o vor chem,a la audieri săptămâna viitoare. Citeşte şi Alexandra Măceşanu a fost văzută în Italia. Mesajul halucinant pe care i l-a transmis unei alte românce Declaraţia completă a lui Tonel Pop, în materialul video de mai jos: loading...

