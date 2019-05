Femeilor le plac barbatii cu barba! Cum sa o ingrijesti ca sa fii sexy

Fetele complet barbierite si cele cu barba de aproximativ 10 zile au fost la mica distanta, in timp ce barbile de 5 zile n-au starnit mari furori.



Asadar, vrei s-o innebunesti cu barba ta? E posibil, dar nu oricum: trebuie s-o mentii in asa fel incat sa-i faca si ei placere s-o atinga.



1. Ingrijeste-o

Nu-ti poti lasa barba sa creasca in voia sortii. Urmareste linia gatului, caci linia barbii trebuie sa se afle undeva intre marul lui Adam si barbie. Pastreaza linia respectiva folosind ori un brici, ori poate alt instrument pe care il preferi. Totul e sa nu ai un aspect neingrijit, ca si cum barba isi face de cap si ti-a invadat fata.

