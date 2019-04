FERMA VEDETELOR 2019. Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă s-au despărţit. De ce s-au încins spiritele între cei doi îndrăgostiţi VIDEO

Între Brigitte Năstase și Florin Pastramă a avut loc prima ceartă la Ferma, scrie viva.ro. Vedeta s-a simțit trădată de iubitul ei, iar spiritele s-au încins. Afaceristul a ignorat-o complet pe vedetă, moment în care Brigitte Năstase a luat foc. Când Brigitte a intrat în cameră, Florin Pastramă vorbea în șoaptă cu Otniela, Otilia și Kamara. Văzând că iubitul ei o ignoră, fosta soție a lui Ilie Năstase a răbufnit și a început să plângă, iar printre lacrimi a spus că a fost folosită de Pastramă.

„Era vrajeala! Era strategie sa ma indragostesc eu de el. Florin m-a facut sa ma indragostesc de el, dar de fapt era strategia lor. Cred ca sa va distruga pe voi, sa vin de partea lor. Acuma mi-am dat seama. M-a fraierit. Ei toti 3 stateau si radeau de mine si isi bateau joc de mine acuma. Si el mi-a zis: „hai, hai ca nu am ce sa discut cu tine'. I-am facut ceai si a zis: „nu am chef de ceai'. Eu am fost un om corect. Si-a batut joc de mine, m-a facut si de ras la televizor. E strategia lor, l-au folosit pe Florin sa ne dezbine prin mine, omul slab. M-am facut si de ras in fata la toata tara, am ramas si fara iubit si fara tot. Doamne, ce sunt in stare oamenii astia, eu chiar am crezut. Sta cu ei si s-a p...t pe mine! Cu mine a terminat-o. E handicapat', le-a povestit Brigitte Năstase celorlalți concurenți în lacrimi.

Brigitte Năstase a fost din cale-afară de nervoasă. Vedeta a făcut declarații neașteptate la adresa Otnielei și a Otiliei. Iubita lui Florin Pastramă le-a pus gând rău celor două concurente.

„I le iau pe toate și le distrug. O iau pe Otilia și o distrug și pe aia pe Otniela. Mă duc în fiecare săptămâna la servitori și tot măcelăresc. Boschetarele astea b&^%$e, nu sunt în stare de nimic. Toți păcălesc, toți sunt mincinoși' , a spus Brigitte referindu-se la Otniela și Billionera.

Brigitte Năstase și Florin Pastramă s-au despărțit la Ferma

După situația care a avut loc în dormitor, Florin Pastramă a mers să vorbească cu Brigitte Năstase și să se împace cu ea. Vedeta a avut o reacție furtunoasă și l-a jignit pe iubitul ei. 'Tu pentru mine nu mai exiști. Nimeni nu își bate joc de mine. Nu mă cunoști, băiatule. M-ai pierdut deja. Nu plec! (...) Cu tine nu am ce să mai vorbesc. Am fost la toalete și le-am făcut bijuterie. Niciuna nu face curățenie. Îți bați joc de mine? Nu mă mai interesează de tine. Comportamentul tău nu este pentru mine. Nu pot să cred că am vrut să stau cu o persoană ca tine. Ieși! Șarpe! Am votat cu oamenii tăi. Cine m-a susținut pe mine ieri? Rămâi cu oamenii tăi! Vreau să uit că te-am cunoscut! Noi trimitem la duel, tâmpitule!', i-a spus Brigitte Năstase lui Florin Pastramă.

Se pare că cei doi s-au împăcat, pentru că după terminarea emisiunii Brigitte Năstase și Florin Pastramă au rămas împreună. Cei doi se pregătesc de nuntă și deja au început să facă afaceri împreună.