Fermierul amendat de Garda de Mediu pentru că a plantat 40.000 de copaci rupe tăcerea: "Mi-am dat seama că sunt tendenţioşi"

Fermierul a plătit până la urmă amenda de 3.000 de lei pe care inspectorii i-au aplicat-o pentru că nu ar fi raportat la Primăria din Răsmirești data erbicidării și că nu are spații speciale în care să depoziteze ambalajele erbicidelor, potrivit Liber în Teleorman.



Felix Mulțescu spune că Garda de Mediu a venit în control când el deja avea 10 ani de activitate. Inspectorii s-au dus direct la depozitul de îngrășăminte. „Dar cu sacii ce faci? - m-au întrebat. În momentul acela mi-am dat seama că sunt tendenţioşi. Nu le dau foc, nu îi arunc nici în câmp, îi adun şi îi predau firmei care-mi furnizează erbicide, că aşa scrie în contractul cu firma furnizoare”, a povestit fermierul.



Felix Mulțescu a mai spus că i-a însoțit pe inspectori pe parcursul controlului, iar la plecare nu i-au spus că s-a descoperit ceva în neregulă sau că va fi amendar. 10 zile mai târziu s-a trezit cu procesul verbal pentru că nu ar fi trimis la primăria din localitatea Răsmirești un anunț cu data erbicidării și că nu are spații speciale în care să depoziteze ambalajele erbicidelor, deși acestea ar trebui să fie ridicate, sub contract, de firma care le furnizează.



Inspectorii n-au apreciat deloc faptul că fermierul plantase practic o mică pădure cu 40.000 de arbori, în mare parte salcâmi, care îmbunătățesc calitatea mediului în zonă.



„Pentru mine nu e important că mi-au dat amendă 3.000 de lei. Că nu e despre bani aici. Eu contest această amendă, pentru că pur și simplu s-a făcut tot posibilul să o dea, deși nu erau motive. Mi s-a părut anormal să nu le pese că eu, practic, am plantat o pădure, dar să considere că trebuie să fiu amendat pentru niște detalii de tot râsul și pentru niște modificări legislative despre care numai ei știu. Nu e vorba doar despre mine. Ei au normă de amenzi și trebuie să și le facă, cu orice preț. Și sunt sigur că sunt și alți oameni în această situație, oameni care nu vorbesc, însă, de frică. Mie nu mi-e frică!”, a declarat pentru sursa citată Felix Mulțescu.



Fermierul spune că a plantat arborii pentru că în familia lui există un cult pentru natură: „La un moment dat, un vecin a agățat un copac și l-a rupt. Atunci, tatăl meu i-a pus atele și l-a îngrijit cu mai multă atenție, până s-a prins la loc. Un copac! Vă dați seama cât iubim noi acești copaci?”