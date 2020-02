Fetiţa care râde şi se bucură în timpul bombardamentelor. Cum a reuşit un tată să-i alunge teama fiicei sale, momente emoţionante VIDEO

Când Salwa a început să fie înfricoșată de zgomotul raidurilor, tatăl ei s-a folosit de momentul în care copiii aprindeau artificii de o sărbătoare musulmană pentru a-i arăta că aceste zgomote puternice pot fi amuzante.

Tatăl fetiţei a încercat să-și păstreze calmul și să pară fericit ori de câte ori se auzeau bombardamentele, pentru ca și fiica sa să se simtă la fel, iar până la urmă stratagema a prins, iar fetiţa a înlocuit teama cu un zâmbete şi râsete.

Potrivit ONU, 900.000 de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele în ultimele săptpmâni, din cauza operațiunilor desfășurate de Turcia și Rusia, dar și de regimul Assad, în nordul Siriei. Înaltul comisar ONU pentru refugiați s-a declarat îngrozit de nivelul violențelor din nord-vestul Siriei și de noua criză umanitară provocată de operațiunile militare.

To help his daughter cope with the sound of the bombs, this Syrian father invented a game.



We spoke to the father that captured hearts in a viral heartwarming moment. pic.twitter.com/qXPL90YNEa