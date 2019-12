Fiica lui Dincă, despre incidentul în care cameramanul România TV a fost bătut: "Băiatul s-a împiedicat, a fost o înscenare"

"A fost o înscenare. Ni s-a adresat o întrebare, am răspuns frumos... Am fost jigniţi, fratele a inistat să nu se mai filmeze. Băiatul din spate (n.r. - cameramanul România TV) s-a împiedicat şi s-a dus în jos, a căzut. Noi ne-am continuat drumul", a declarat Daniela Dincă, la România TV.

Fiica lui Gheorghe Dincă a insistat că fratele ei nu l-a atins pe cameramanul România TV. "Nu i-a dat niciun pumn, nu a fost atins. A căzut singur pe spate. Nu avea cum să îl bată", a mai spus aceasta.

Cameramenul agresat are o altă versiune. "În timp ce filmam un alt coleg a fost agresat primul. Eu am filmat momentul acela, m-a apucat de geacă, mi-a dat un pumn în cap şi am căzut pe jos. Mi s-a umflat capul", a spus la rândul său operatorul agresat de fiul lui Gheorghe Dincă.

"Astăzi, la ora 15.01, prin apel 112, un jurnalist a sesizat faptul că el, precum și alți colegi din presă au fost loviți de către un bărbat, pe care doreau să-l intervieveze. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 17, precum și echipaj de prim ajutor. La acest moment persoanele vătămate sunt audiate și de asemenea, bărbatul reclamat ca agresor este căutat în vederea audierii. Cercetările se vor desfășura sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5", a anunţat Poliţia Capitalei.

Conducerea postului de televiziune România TV a anunţat că va depune plângere penală. Şi conducerea postului de televiziune Antena 3 depune plângere penală.