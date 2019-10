Articol publicat in: Sport

Fiica unui campion a murit în somn. Avea doar 21 de ani şi suferea de epilepsie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un fost campion de Formula 1 trece prin momente dramatice după ce fiica lui, în vârstă de 21 de ani, s-a stins din viață, în urmă cu câteva zile, în timp ce dormea. Jody Scheckter, fost campion de Formula 1, a declarat că familia lui este ”devastată”, după ce Ila, fiica lui de 21 de ani, s-a stins din viață. Ila era al șaselea copil al familiei și a murit în somn, săptămâna trecută, după o supradoză accidentală, potrivit Daily Mail. Tânăra s-ar fi luptat mult timp cu dependența de droguri, iar zilele trecute ar fi fost învinsă. "Familia noastră e pur și simplu devastată de trecerea în neființă a Ilei.", a declarat fostul campion, care a precizat, de asemenea, că tânăra a luptat cu toate forțele pentru a învinge dependența de droguri și pentru a fi din nou sănătoasă și fericită. Ila fusese diagnosticată, în urmă cu doi ani de zile, cu o tumoră cerebrală, iar ulterior a fost supusă unei intervenții chirurgicale pe creier. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit, însă, în ultimele luni, când a dezvoltat epilepsie. Acela a fost momentul în care s-a întors la droguri, în încercarea de a face față temerilor și sentimentelor care o copleșeau. Jody David Scheckter, (n. 29 ianuarie 1950), este un om de afaceri și fost pilot de Formula 1, el obținând titlul de campion mondial în 1979. loading...

