Filme de razboi care au castigat Premiul Oscar

Nu ar fi insa pentru prima data in istorie cand un film despre razboi ajunge sa primeasca premiul la cea mai importanta categorie de la Premiile Oscar.

In intreaga istorie, s-a mai intalnit de 16 ori ca filme ce au avut ca subiect razboiul sa primeasca acest premiu. Este destul de usor de inteles de ce, avand in vedere ca acestea contin ingrediente precum impact, empatie, actiune si speranta pentru umanitate.

In plus, Sam Mendes este vazut drept mare favorit sa primeasca premiul acordat celui mai bun regizor, pentru contribuitia avuta la 1917. El ii devanseaza in oferta pe Bong Joon Ho (Parasite), Quentin Tarantino (Once Upon a Time ... in Hollywood) si Martin Scorsese (The Irishman).

Pentru felul in care a fost realizat, 1917 mai este favorit si la categoria "cea mai buna imagine" de la Premiile Oscar 2020.

Pana sa aflam castigatorii de la Premiile Oscar 2020, va propunem sa facem o trecere in revista asupra catorva filmelor de razboi care au obtinut marele premiu in intreaga istorie.

Cel mai recent este "The Hurt Locker", care in 2009 a castigat lupta cu filme precum Avatar, The Blind Side, Inglorious Basteds sau District 9. In total, The Hurt Locker a castigat sase premii Oscar din noua nominalizari.

Pacientul Englez (1996) este filmul de razboi care a castigat cele mai multe premii Oscar, noua la numar. Povestea emotionanta din Pacientul Englez a reusit sa invinga in 1996 filme precum Fargo, Jerry Maguire, Secrets and Lies si Shine.

Bravehart (1995) este un alt film de referinta despre razboi care a impresionat la Premiile Oscar, unde a obtinut cinci astfel de trofee din zece nominalizari.

Schindler's List (1993), capodopera lui Steven Spielberg, a reusit sa castige sapte premii Oscar. Povestea reala a lui Oskar Schindler, afaceristul german care i-a ajutat pe evrei in timpul Celui de-al doilea Razboi Mondial, a starnit multe emotii si ramane unul dintre cele mai bune filme din istorie.

Lawrence of Arabia (1962) este un alt clasic care a reusit sa castige sapte premii Oscar. Acest film britanic spune povestea lui T. E. Lawrence si ne prezinta experientele sale in Arabia in timpul Primului Razboi Mondial.

Tot la capitolul filme clasice nu avem cum sa nu amintim de "Pe aripile vantului" (1939), care a reusit sa castige opt premii Oscar.