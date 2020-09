Firea a acceptat invitaţia lui Nicuşor Dan la o dezbatere: "Eu voi participa, nu ştiu dacă va veni, probabil va inventa că are COVID"

"Eu voi participa, nu știu dacă va veni dumnealui, probabil va inventa că are COVID-19. Deci, eu voi participa. Nu ştiu dacă are covid, dar probabil va inventa că e pozitiv. (...) Nu cred că va veni la o dezbatere cu mine pentru că nu va avea ce argumente să aducă. Va inventa un test pozitiv sau că a stat alături de o persoană pozitivă şi trebuie să se izoleze. Am aflat că a avut persoane pozitive în staff şi nu s-au izolat. Avem şi fotografii şi vor fi publicate la momentul potrivit, cu persoane care l-au însoţit în întâlniri publice”, a declarat Gabriela Firea, joi seară, la Antena 3.

Candidatul susţinut de USR-PLUS la Primăria Capitalei a provocat-o din nou pe Gabriela Firea la nişte dezabteri. Nicuşor Dan i-a transmis să dea un răspuns până mâine, la ora 17.

"Schema pe care o vedeţi va fi completată foarte curând pentru că au venit foarte multe solicitări pentru dezbateri. Pentru că acestea sunt 1 la 1 şi pentru că sunt multe televiziuni care se suprapun ca interval orar, propun Gabrielei Firea să avem trei dezbateri la care să participe toata presa. Aştept un răspuns de la Firea până mâine la ora 17, dacă vrea sau nu vrea. Dacă vrea, o să găsim o persoană care să modereze", a mai spus Nicuşor.