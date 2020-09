Gabriela Firea: "Voi depune o plângere împotriva celor care îi fac campanie lui Nicuşor Dan"

"Mi-ar fi plăcut să particip la o companie electorală în care să discutăm despre ce am făcut şi ce vrem să facem. Se vorbeşte foarte puţin despre oameni. În campanie nu s-a făcut altceva decât să fiu atacată şi eu să ies să mă apar" , a precizat Firea.

"Din ianuarie a început o companie împotriva mea. Oameni care nu au nicio realizare vin să ne ofere lecţii. M-a sfătuit şi cu familia, eu mâine voi depune o plângere împotriva celor care fac campanie lui Nicuşor Dan, deci împotriva PNL. Le fac plângere pentru calomnie, ei ştiu că acele lucruri nu sunt adevărate. Am tăcut, am ieşit public şi am spus că nu este nimic corect. În politică, în presă, dar şi în marketing politic trebuie să ai niste principii, sunt limite. Ne vom întâlni în sală de judecată" , a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, despre podul Ciurel

"Astăzi am fost la Podul Ciurel, este o lucrare complexă. Practic a durat 14 ani de la începutul proiectului şi până la finalizare. Sunt mai multe proiecte de infrastrucutură blocate de asociaţia lui Nicuşor Dan. Miza lor este să blocheze Bucureştiul. Dacă ajunge primar General , cui va ţine partea? Bucureştenilor sau asociaţiei?" , susţine Gabriela Firea.

Reacţia Primarului General după vizita lui Nicuşor Dan la sediul PSD

"Ce a făcut Nicuşor Dan este o copilărie. Este o acţiune de campanie infantilă şi cred că este o mare greşeală. Cred că este o dovadă a faptului că ne recunoaşte valoarea, calităţile. Eu nu vreau să fiu amică, colegă cu fraţii interlopilor" , a menţionat aceasta.