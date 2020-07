Firea: "E degringoladă totală, deciziile luate sunt din ce în ce mai haotice. În afară de a-i speria pe români, altceva nu se mai face"

Gabriela Firea a început prin a se referi la protestele care au loc, deja de cinci zile, în Piaţa Victoriei.

"Este evident o dubla masura, dar asta se intampla pentru ca Romania e singura tara in care autoritatile nu au luat cetatenii ca parteneri. Romanii au auzit doar amenintari cu dosare penale si chiar jigniri.

Nu ma numar printre cei care spun ca nu exista virus, el exista si inca nu avem un vaccin.

Trebuie sa invatam sa traim cu aceasta stare medicala. Observam din ce in ce mai mult, chiar si din zona puterii, momente care sunt contra-exemple, petreceri, momente prin birouri.

Romanii normal ca nu inteleg de ce doar ei trebuie sa respecte regulile.", a spus primarul capitalei.

Primarul a răspuns apoi întrebărilor despre situaţia în care se află sistemul sanitar din România şi din Bucureşti, pornind de la declaraţiile lui Raed Arafat, care a declarat miercuri seară că în capitală nu mai sunt paturi ATI disponibile. Gabriela Firea a vorbit si despre programul prin care românii care pleacă în vacanţe se pot testa înainte.

"Ieri am vazut o persoana din partea guvernului care a spus ca nu avem in Bucuresti paturi la ATI, ventilatoare etc. Cetatenii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa se protejeze pentru ei, nu pentru ca sunt amenintati si jigniti. Pentru ca pare ca sunt cetateni de doua categorii: unii care pot sa faca petreceri, sa nu poarte masca, iar noi ceilalti sa primim amenzi, jigniri.

In linia intai in Buc sunt Victor Babes si Matei Bals, ambele au jumatate de capacitate goala, sunt pacienti care se interneaza si externeaza zilnic, este un flux normal.

Daca situatia o va cere, Min Sanatatii trebuie sa dimensioneze corect, adaptand planul din martie facut de ministru Costache.

In afara de cele doua, avem Spitalul Colentina, care a stat aproape gol, are 860 de paturi, s-au alocat 400 pentru COVID si au fost ocupate cate 70, maxim 100.

Daca este nevoie, se mai poate aloca un spital mai mic pentru a fi suport COVID. Spitalul Colentina a fost deschis pentru pacientii cu boli cronice, dar ne va lua doua saptamani sa-l dezinfectam.

Cinismul Min Sanatatii consta in aceea ca avizul trebuia dat acum doua luni, numai ca nu ne-am asezat in genunchi la Min Sanatatii ca sa redeschidem Spitalul Colentina. Ministrul Sanatatii a spus acum 8 zile ca imediat se va deschide si a durat mai mult de o saptamana.

Am auzit o fraza jignitoare pentru toti romanii: "de ce sa deschidem Colentina, sa mearga la alt medic". Este traumatic sa iti schimbi medicul, oamenii care trec prin asta stiu foarte bine.

Normal trebuia ca MIn Sanatatii, prin DSP-uri sau in colaborare cu autoritatile locale, sa testeze inca din martie, o data sau de doua ori pe luna. Iata ca s-a dovedit importanta testarii. Noi am venit cu mai multe proiecte, in primul rand pentru cadrele medicale, pentru angajatii care nu au putut sta acasa nici in starea de urgenta, pentru sportivi, ziaristi, angajatii din marketuri, din transportul public.

Am vrea sa se asigure si Ministerul Turismului efortului nostru.

Proiectul propus de mine a fost votat, am si demarat azi, inscrierile se pot face pe [email protected]. Am primit vreo 7500-8000 de inscrieri pentru testare cu real time PCR, incepand de luni vor fi repartizate la cele 12 puncte de testare, in functie de data plecarii in vacanta, astfel incat buletinul de analiza sa fie valabil.", a declarat Firea

Întrebată dacă a înţeles când va începe noul an şcolar, după declaraţiile de joi ale ministrului Educaţiei, primarul Firea a declarat că guvernul încearcă să scape şi de această responsabilitate, dar se grăbeşte să organizeze alegeri pe 27 septembrie.

"Am ratat aceasta declaratie, este iresponsabile, nu poti sa lasi decizia la nivelul parintilor, directorilor, profesorilor si primarilor. Decizia trebuie luata la nivel de guvern pentru intreaga tara. Nu s-au testat persoanele asimptomatice, pentru a vedea adevarata pandemie. Nu se poate sa arunci pisica la directori si sa le zici sa faca cum stiu, daca sunt cazuri in cartier, nu incepeti, daca nu sunt, incepeti. Nu poti ca minister sa arunci o astfel de raspundere.

Nu stiu cum se pot desfasura alegeri, daca scoala nu poate sa inceapa.

E o degringolada totala, deciziile luate sunt din ce in ce mai haotice. In afara de a-i speria pe romani, altceva nu se mai face. Toate cifrele care se anunta sunt legate de planul initial din martie, nicidecum de intreaga capacitate a sistemului sanitar din Romania. Asta nu face decat sa arate ca cineva de la putere vrea sa mentina o stare de panica. Pur si simplu i-au tinut pe oameni inchisi o luna, semi-inchisi inca o luna, iar apoi doar amenintari.

Deocamdata presedintele tarii a promulgat legea, deci teoretic avem alegeri pe 27 septembrie.

Guvernul trebuie sa ia o decizie, daca se tin sau o lasa pe anul viitor, prin mai.", afirmat Firea.

În final, primarul capitalei a vorbit despre sondajele care o dau în fruntea cursei pentru Primăria Bucureşti şi despre campania de denigrare pe care consideră că anumite forţe o duc împotriva ei.

"Le multumesc celor care in acesti 4 ani foarte grei, cand am fost atacata si defaimata din prima zi, mi-au fost alaturi. Mi s-a aruncat in carca tot ce nu s-a facut pana acum, de parca as fi primar de 4-5 mandate. Bucurestenii stiu ca am facut investitii, am deblocat toate proiectele, investitiile din spitale, din domeniul social.

Asta ar trebui sa spuna domnul Arafat. Cand e ceva negativ si controversat iese domnul Arafat, nu mai iese domnul Tataru. Eu v-am explicat, este vorba de planul initial din luna martie, anume numarul de paturi dedicate luptei cu COVID, nu de numarul total de paturi ATI. Daca sedinta care va fi maine, avea loc acum o saptamana, Min Sanatatii impreuna cu Dep de Urgenta vedeau necesarul, se mai aloca un spital mai mic, daca e nevoie. Dupa ce doua luni s-au tratat la Bucuresti din toata tara, acum veste bomba, un pacient a trebuit transferat din Bucuresti la Ploiesti. Dupa ce aici s-a tretat o jumatate din tara.

In 30 de spitale nu a avut loc UN pacient, am dat Breaking News. Eu il respect pe domnul Arafat, eu am fost singura cu care putea avea in martie un dialog civilizat, cand guvernul spunea ca e o gripa usoara. Dar haide sa nu spunem lucrurile asa cum nu sunt in realitate", a concluzionat Gabriela Firea.

