Firea: România a avut un guvern stabil şi performant care a fost dărâmat nedrept de către nişte persoane, în frunte cu Iohannis

"România are nevoie de un guvern stabil. România a avut un guvern stabil și performant care a fost dărâmat nedrept de către niște persoane, în frunte și cu președintele țării. Mi-aș face mea culpa. Poate am făcut lucruri bune, poate am și greșit... Dacă aș vedea că garnitura de miniștri prezentată de către PNL ar fi formată doar din oameni ultracompetenți, ultraonești care au cu adevărat o carte de vizită europeană... Din păcate s-a văzut și astăzi la audieri, garnitura este subțirică”, a declarat Gabriela Firea la Digi24.

Primarul general consideră că „nu pot să spun că a fost sută la sută ideală. Ideal este doar Dumnezeu”. „Noi vom trece și această perioadă de opoziție, sunt convinsă, avem timpul să ne și reformăm, să ne îmbunătățim și noi activitatea”, a spus primarul general al Capitalei.

„Eu știu că doamna Dăncilă nu este supărată pe domnul Paul Stănescu. Au avut o discuție telefonică, chiar doamna Dăncilă mi-a spus că au avut o discuție lămuritoare în care domnul Stănescu i-a spus că presa a relatat trunchiat declarația domniei sale și că domnul Stănescu a afirmat că se va supune deciziei partidului luată în CEx, și anume că nu va vota, cel puâin la prima ședință, cabinetul Orban, dar că principal... un guvern trebuie să fie la Palatul Victoria. Nu suntem, totuși, o țară bananieră, nu suntem o țară neguvernabilă”, a mai spus Gabriela Firea.