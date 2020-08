Firea vrea ca PMB să ia un credit pentru a plăti datoria către familia Constanda. "E blocată activitatea. Nu se pot face plăţi"

"Cu puţin timp în urmă am primit înştiinţarea de la Trezoreria Municipiului Bucureşti cu privire la faptul că avocaţii lui Constanda au cerut executarea conturilor PMB ca urmare a deciziei definitive şi irevocabile pe care au obţinut-o în justiţie. Am dorit să soluţionăm această situaţie care este ca urmare a deciziilor luate de alţi primari acum 16-17 ani - domnii Băsescu şi Videanu. Au fost procese aproape 20 de ani, fiindcă familia domnului Constanda deţinea drepturile litigioase asupra unor terenuri din municipiul Bucureşti. Din păcate, nu am reuşit să obţinem un acord pentru amânarea acestor plăţi, mai ales acum, în plină pandemie", a declarat Gabriela Firea, la România TV.

Edilul Capitalei susţine că acum activitatea instituţiilor municipiului Bucureşti este blocată.

"Am putea să contractăm un împrumut astfel încât să facem faţă unor plăţi eşalonate pentru că nu s-a putut face această dare în plată. Voi convoca din nou CGMB pentru a nu avea Bucureştiul blocat. Nu se pot face plăţi. Nu se pot face investiţii", a spus primarul general.

Gabriela Firea spune că singura soluţie ca luni reprezentanţii Primăriei să fie primiţi la Ministerul Finanţelor pentur a contracta un credit de pe piaţa liberă.