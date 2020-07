Fiul afaceristului Georgică Cornu a scăpat de arest! Tănărul a fost acuzat de furt din mai multe magazine de lux din Timişoara

Numele lui Georgică Cornu a fost implicat într-un scandal răsunător, după ce fiul său, Andrei, a fost acuzat de furtul mai multor haine de lux din centrele comerciale din Timişoara, alături de alţi trei prieteni.

Tânărul ar fi sustras articole vestimentare în valoare de aproape 3000 de euro. Ulterior, poliţiştii care au efectuat percheziţia la domiciliul unde locuieşte Andrei Cornu l-au informat pe tatăl acestuia că el este acuzat doar de complicitate, nicidecum de furt. Aşadar, acuzaţiile aduse au fost retrase.

Oamenii legii au reținut un grup de tineri care au sustras haine de la magazinele unor mari mărci din mall-urile din oraș. Potrivit Pressalert.ro, printre cei reținuți se află și fiul lui Georgică Cornu, celebrul om de afaceri abonat la contracte din bani publici.

"La data de 03 iulie a.c., polițiștii Secției 4 au reținut 4 tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani,bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

In fapt, la data de 30 iunie a.c., polițiștii timiseni au fost sesizați cu privire la faptul că după ora 18:00, au fost sustrase mai multe articole vestimentare din doua societăți comerciale de pe raza municipiului Timișoara.

Dintr-o societate comerciala situata in Calea Sagului din municipiu, au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 10.000 de lei, iar din cea de-a doua societate situata in Piata Consiliul Europei au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 4000 de lei.

În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Secției 4, au fost identificati 2 băieți de 20 de ani și două fete de 24 și 25 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș", transmite IPJ Timiș.