Fiul lui El Chapo, eliberat de traficanţi după un război sângeros cu poliţia. Imagini mai ceva ca-n filme de la masacru VIDEO

Imediat după arestarea fiului lui El Chapo, traficanții au declanţat un adevărat război, în care au folosit mașini blindate şi arme de ultimă generație. După ce mai mulți polițiști au fost uciși, șefii misiunii au luat decizia retragerii și a eliberării lui Guzman, pentru a salva vieţile celorlalţi colegi, dar şi a populaţiei civile care fusese prinsă în schimbul de focuri.

Ovidio Guzman, în vârstă de 28 de ani, este acuzat în SUA de trafic de metamfină, cocaină şi marijuana.

Ovidio nu este cel mai cunoscut dintre fiii lui El Chapo, mai celebri fiind Iván Archivaldo Guzmán şi Jesús Alfredo Guzmán, cunoscuţi sub numele de Los Chapitos. Se presupune că aceştia, împreună cu Ismael "El Mayo" Zambada se află acum în fruntea cartelului de la Sinaloa.

All broke loose in the streets of Culiacán, Mexico. This paralyzed situation happened after security forces clashed with a group of gunmen protecting the son of former cartel kingpin El Chapo. #PrayForCuliacan pic.twitter.com/vdl7KFUVXu