Florin Cîţu cere parlamentarilor să nu respingă OUG 1 şi ordonanţa care amână dublarea alocaţiilor. "Nu avem nevoie de un asemenea şoc"

"Cer responsabilitate parlamentarilor astăzi în Camera Deputaţilor să nu se respingă Ordonanţa 1 şi să nu se respingă Ordonanţa care prorogă dublarea alocaţiilor până la 1 august. În acest moment este nevoie de stabilitate financiară, respingerea acestor ordonanţe ar crea probleme din punct de vedere al bugetului. Ordonanţa 1 este cea care stă la baza construirii bugetului în România. Astăzi nu avem nevoie de un asemenea şoc pentru buget şi de aceea cer responsabilitate de la parlamentari la vot. (...) Am înţeles că vor să le pună astăzi pe ordinea de zi. Ce responsabilitate oricând. Nu trebuie să fie respinse aceste două ordonanţe", a spus Cîţu înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL, conform Agerpres.

Premierul desemnat susţine că suprataxarea companiilor din domeniul telecom ar fi un "şoc negativ pentru economia românească, devastator".

"A introduce taxe într-un moment în care economia globală are o încetinire este criminal, aş spune, şi ar fi aproape de subminarea economiei naţionale", a mai spus Cîţu.

Ministrul interimar al Finanţelor a fost întrebat dacă România ia în calcul să acorde ajutoare de stat firmelor în contextul apariţiei noului coronavirus.

"România deja a început şi am avut deja o hotărâre de guvern prin care am dat 225 de milioane de lei pentru a achiziţiona kituri şi echipamente pentru a ne pregăti de situaţie. În ceea ce priveşte companiile din România, deocamdată nu există niciun fel de indiciu, dar la Finanţe am anunţat deja că avem un buffer record, deci nu ar trebui să fie problemă de finanţare în acest an şi mă uit dacă acest şoc se va transfera în economia din România, unde se va duce - pe partea de cerere, pe partea de ofertă, şi în funcţie de cum se va transfera acest şoc, dar avem şi resursele şi instrumentele pentru a reacţiona cât mai rapid", a adăugat Cîţu.

Premierul desemnat a mai precizat că nu are la cunoştinţă ca un angajat al Guvernului să fie suspect de coronavirus. Florin Cîţu a făcut această precizare în contextul în care autorităţile fac verificări în rândul personalului de la Guvern cu privire la posibili contacţi ai femeii de 42 de ani din Bucureşti, confirmată cu coronavirus (COVID-19) în cursul zilei de duminică.