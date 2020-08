Florin Cîţu: "Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o ţară care creşte în plină criză şi pensiile şi alocaţiile"

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, anunţă că rectificarea bugetară a luat în calcul contextul economic global al recesiunii. ”Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor şi bugetul este unul record. La Sănătate, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, faţă de bugetul iniţial”, spune Cîţu. El susţine că, pe lângă creşterea alocaţiilor, Guvernul a reuşit să crească pensiile ”cu cea mai mare sumă”.

"Educatia este un domeniu important si va asigur ca am alocat resursele pentru a-şi putea desfasura activitatea in acest an. PSD a taiat mereu de la educatie, transporturi si investitii.

Ministerul Muncii are cel mai mare buget, inca de la inceputul anului, iar sumele alocate in plus ajung la aproape 10 miliarde de lei. In ciuda a tot ce a facut PSD in aceasta perioada am reusit sa platim la timp si pensii si salarii.

Creşteri de pensii record pentru România

De la inceput am spus ca vom creste pensiile. Punctul de pensie va avea cea mai mare crestere. PSD nu a marit niciodata pensiile cu aceasta suma. Am reusit sa facem in asa fel incat . Il provoc pe domnul Ciolacu sa mai gaseasca o tara care face acest efort in prima criza, sa creasca si alocatiile si pensiile cu sumele cu care le crestem noi.

Am asigurat fondurile necesare pentru a se desfasura alegerile locale in cele mai bune conditii.

Pentru autoritatile locale suplimentam veniturile cu 433 de milioane de lei. Suntem constienti ca veniturile acestora au suferit in aceasta perioada, tocmai de aceea le alocam fonduri suplimentare.

Pentru PNL e prioritara sanatatea si protejarea populatiei de pandemie, alocam sume importante in acest sector, ne asiguram ca anul scolar poate incepe in conditii de siguranta.", a declarat Cîţu.

Din informaţiile obţinute de presă miercuri, sumele alocate prin rectificarea bugetară sunt următoarele:

pensii majorate cu 14%: + 3,4 mld. lei

- alocații majorate cu 20%: + 0,5 mld. lei

- cheltuieli cu asistență socială: + 23 mld. lei

Bani pentru ministere

Ministerul Muncii: + 3 mld. lei

(șomaj tehnic, măsuri active COVID-19, asistență socială)

Ministerul Sănătății: + 3 mld. lei

(plată salarii, medicamente, sporuri medici)

Ministerul Dezvoltării: + 2,1 mld. lei

(investiții locale)

Ministerul Trasporturilor: + 1,3 mld. lei

(investiții)

Alegeri locale și parlamentare: + 2 mld. lei

"Comisia Naţională de Prognoză a reestimat dinamica economiei în 2020. Contracţia e de 2,8%, faţă de 1,9%. Asta înseamnă că şi PIB-ul estimat iniţial a fost redus, deci există impact asupra veniturilor. De aici venim cu rectificarea bugetară, în acest context de înrăutăţire a dinamicii economiei în 2020", a explicat ministrul de Finanţe.

El a declarat că deficitul bugetar e estimat să crească de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB.

"Acum să ne uităm de unde vine această creştere. Avem o scădere a veniturilor în buget faţă de estimat de aproape 31 miliarde lei, asta înseamnă 3 puncte procentuale. Deci din cele 5 puncte procentuale care se adaugă faţă de estimarea iniţială 3 puncte vin din faptul că economia trece prin perioadă de criză. Cheltuielile suplimentare sunt în jur de 2 puncte procentuale. Fără această criză am fi rămas la o estimare de 3,7% din PIB", a mai spus ministrul de Finanţe.

