Florin Cîţu: Nu se pune problema unui acord cu FMI. Nu cred în scenariile pesimiste care circulă

Prin urmare, ministrul nu pune problema unui acord cu FMI și exclude momentan posibilitatea oricărui împrumut care să fie însoțit de condiții. De asemenea, această nu dorește să discute despre taxe în acest moment și consideră faptul că lecția este învățată din anul 2008.

"Pe creșterea economică nu sunt așa pesimist ca alții. Văd că sectorul privat se mișcă. Se reorientează. Sigur, o parte din el, că nu tot poate să facă asta. Economia s-ar putea să fie pe negativ anul acesta, dar nu cred în scenariile pesimiste care circulă. Cred că dacă ne păstrăm capacitatea actuală de producție ne vom reveni foarte rapid. Cred că dacă oamenii sunt sănătoși și stau acasă acum, și nu au nici grija ratelor, atunci pot reveni repede la muncă".

De asmenea, Florin Cîțu consideră faptul că vor fi două tipuri de deficit, cel structural și cel făcut de ”aceste costuri criză”.

"Vor fi două tipuri de deficit. Cel structural, al nostru. Și cel făcut de aceste costuri criză. Nu pot să vă spun deficitul acum, dar ca ordin de mărime, pachetul este de la 3% din PIB. Dacă știți ce deficit aveam înainte vă puteți face o idee de cât va fi. Dar există și partea de venituri... de aceea fac un apel la companii: noi ne facem treaba și ne plătim la timp facturile și dăm și bonificații. Cei care pot plăti impozite ar trebui să le plătească, pentru că doar așa putem face lucrurile să meargă și am și eu o presiune mai mică de finanțare din piață. Nu se pune problema unui acord cu FMI. Nu se pune problema unui acord cu FMI acum. Știu că a umblat, dar a fost scos din context ce am zis în engleză. Ne uităm la toate posibilitățile de finanțare fără condiții. Prioritățile de finanțare sunt așa. Ne uităm pe piața internă, vedem ce putem lua de-aici. Ne uităm și pe piața internațională, dacă putem să emitem obligațiuni, mergem și acolo, vedem, dacă avem succes cum am avut în iarnă. Apoi, bineînțeles, ne uităm și la insituțiile financiare internaționale, unde sunt condiții mai bune de împrumut și fără condiții. Trebuie să umplem acest deficit. Oamenii au ajuns deja în șomaj tehnic fără vina lor. Acum nu trebuie să aibă încă un stres dacă ajung sau nu banii la ei. Eu trebuie să mă asigur că banii ajung la timp. La fel și la pensii, și la salarii, sau la liniile de credit. Nu punem taxe în criză Nu introducem taxe în perioada de criză! Introducerea de taxe distorsionează sistemul şi produce probleme pe care nu le putem gestiona. La fel şi lichiditatea, avem nevoie de lichiditate, vom introduce lichiditate în sistem. Nimeni nu vorbeşte de taxe în acest moment, este lecţia invăţată în 2008”.