Florin Cîţu: Vrem să eliminăm cam toate elementele nocive din Ordonanţa 114 în această săptămână

"Am anunţat câteva măsuri: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor condiţii pentru administratorii Pilonului II de pensii. În ceea ce priveşte taxa pe energie, acolo se lucrează într-un sistem gradual, rămâne însă salariul minim în construcţii. Acolo am spus la început că nu ne putem să ne atingem, dar eliminăm taxa pentru telecomunicaţii. Cam aceasta este direcţia. Încercăm să eliminăm cam toate elementele nocive ale OUG 114, tot ce se mai poate elimina, pentru că am spus în sistemul de construcţii nu se mai poate elimina. (...) În seara aceasta va fi o primă lectură pe modificările OUG 114, iar decizia va fi săptămâna aceasta, în cealaltă şedinţă de guvern", a precizat şeful de la Finanţe, citat de Agerpres.



Întrebat despre o posibilă schemă de ajutor de stat pentru cei care au avut de suferit din cauza OUG 114, Cîţu a răspuns: "Nu am văzut aceasta schemă. Este o propunere a premierului, o să o investigăm să vedem dacă se poate aplica, să vedem unde au fost aceste costuri, dar eu nu am văzut o variantă de text şi nu pot să mă pronunţ".



În ceea ce priveşte pierderile pe OUG 114 înregistrate din cauza preţurilor majorate la gaz şi electricitate, anunţate de către premier, ministrul Finanţelor a dat asigurări că va fi mediată şi această problemă. "Au fost pierderi atât pentru persoane fizice, atât pentru companii. Vom vedea cum putem să mediem această problemă", a subliniat Cîţu.



Acesta a mai fost întrebat de către moderatorul emisiunii care sunt intenţiile legate de Fondul Suveran de Investiţii, iar Cîţu a menţionat că "prin această ordonanţă Fondul Suveran de Investiţii dispare, dar şi alte câteva fonduri, Fondul de Dezvoltare".



"Prima dată a fost neconstituţional şi am spus asta, a doua oară iarăşi sunt probleme de neconstituţionalitate şi nu corespund vreunui fond modern de investiţii. (...) Nu a funcţionat niciodată în România, deci nu este nicio pierdere. Ştiţi bine că, în primii doi ani de zile, managerii acestor instituţii erau numiţi de ministrul Finanţelor, aşa că eliminăm acest subiectivism. Era clar că era un sistem prin care se creau alte sinecuri. Şi am oprit şi acest lucru", a adăugat ministrul de resort.



Ordonanţa de Urgenţă 114 din 29 decembrie 2018 a instituit taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic şi telecom, precum şi taxe pe activele din sistemul bancar. Potrivit documentului, în sectorul telecom, companiile plăteau o contribuţie de 3% din cifra de afaceri, faţă de 0,4%, anterior.



Pensiile speciale, eliminate



"Există mai multe proiecte care există în Parlamentul României. Chiar şi eu am un proiect care elimină pensiile speciale şi nu include aparatul militar sau pe cei care au primit decizia Curţii Constituţionale. Vedem ce iese din Parlament. Până atunci, nu ştim care va fi varianta, dar este clar că există în sfârşit un consens în clasa politică de face ceva cu acest sistem de pensii speciale. Preferinţa noastră este să transferăm tot sistemul de pensii către un sistem de pensii bazat pe contributivitate. Bugetul pentru 2020 este făcut şi este gata pe legislaţia în vigoare, adică include şi pensiile speciale. Supra-impozitarea tuturor pensiilor speciale este o propunere a celor de la PSD, dar vom vedea dacă va avea susţinere în Parlament. Consensul este acela că nu mai putem să avem pensii speciale. Nu putem să mai avem două Românii şi asta este datorită nouă, pentru că am ţinut acest subiect pe agenda zilei în ultimii trei ani de zile. Am tot spus că acest sistem în care avem două tipuri de oameni - unii care sunt speciali şi alţii care primesc pensii bazate pe contributivitate - trebuie să se sfârşească", a afirmat Cîţu.



Demnitarul a adăugat că premierul Ludovic Orban a anunţat, deja, că se doreşte o nouă lege a pensiilor.



"Vom vedea cum va arăta acea variantă. Eu prefer un sistem bazat pe contributivitate, care să arate clar că primeşti atât cât ai contribuit la sistemul de pensii", a susţinut ministrul Finanţelor Publice.



Pe de altă parte, Cîţu a subliniat faptul că nu s-a discutat în Guvern "sau în altă parte" despre intenţia de a se majora vârsta de pensionare.



"Nu există intenţia de a majora vârsta de pensionare. Nu s-a discutat aşa ceva în Guvern sau în altă parte. Deocamdată, nu se discută despre acest proiect, ci se discută despre singurul proiect care vizează pensiile, prin care se încearcă să nu mai existe cumulul de pensii şi salarii în sistemul public. Aceasta a fost o propunere pe care am făcut-o în setul acela de măsuri pentru a reduce presiunea asupra bugetului pentru 2020. Acum, trebuie să vină textul de lege şi propunerea textului de lege trebuie să vină de la Ministerul Muncii, o aşteptăm cât de curând", a spus ministrul.



Marţi, Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a început dezbaterile asupra a două proiecte de lege privind eliminarea pensiilor speciale, iniţiate de PNL, respectiv USR, în cadrul cărora reprezentanţii mai multor sindicate şi asociaţii au solicitat respingerea actelor normative.



Deputaţii din comisie au hotărât amânarea luării unei decizii.