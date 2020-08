Cât costă bugetul majorările de la pensii şi alocaţii. Veşti proaste despre alte creşteri prevăzute de lege

”Aşa cum am spus şi la majorarea alocaţiile, vom dubla alocaţiile, vom respecta şi legislaţia în vigoare pentru pensii. În acest moment am reuşit, într-o perioadă de criză economică, să creştem pensiile cu cea mai mare sumă. PSD Nu a reuşit să facă acest lucru, deşi a beneficiat de o conjunctură economică favorabilă, în contextul economic global, din contră a tăiat de fiecare dată banii de la sănătate, educaţie, infrastructură, investiţii. Noi am alocat sume suplimentare în perioada de criză exact în aceste domenii”, a declarat Florin Cîţu.

Florin Cîţu: "Îl provoc pe domnul Ciolacu să găsească o ţară care creşte în plină criză şi pensiile şi alocaţiile"

Ministrul Finanţelor a mai arătat că ”efortul pentru majorarea alocaţiior este în jur de 600 milioane lei, efortul pentru majorarea pensiilor este aproape 4 miliarde de lei în plus la bugetul pensiilor”.

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că Guvernul va creşte pensiile cu 14%, precizând că este o creştere ”extrem de mare” pe care Guvernul se angajează să o poată finanţa atât anul viitor, cât şi în anii următori. El a precizat că alte decizii de creştere a pensiilor vor fi luate pe baza unor analize economice.

Înaintea şedinţei de Guvern, ministrul de Finanţe Florin Cîţu a prezentat principalele elemente din rectificarea bugetară şi a precizat că, la capitolul cheltuieli, este inclusă creşterea etapizată a alocaţiilor cu 20%.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a afirmat, vineri seară, după şedinţa de Guvern, că rectificarea bugetară aprobată ”vine să aloce resurse pentru programele aprobate în prima parte a anului, care au ca obiectiv menţinerea locurilor de muncă, creşterea economiei şi investiţiile”.

”Facem rectificarea bugetară după ce avem execuţia bugetară la 6 luni de zile. La această rectificare bugetară am luat în calcul câteva elemente. Pentru noi este foarte important să continuăm injecţia de lichididate în economie, pentru a menţine ritmul investiţiilor, de a păstra locurile de muncă şi profitabilitatea firmelor, în condiţii de criză globală”, a declarat ministrul.

Forin Cîţu a precizat că ”şi Romnia a fost afectată de criză, dar într-o măsură mult mai mică, dacă ne uităm la ce se întâmplă la restul economiilor din UE”.

”În primul semestru din acest an, economia a scăzut cu 3,9% ceea ce reprezintă şi aproape estimarea noastră pe întreg anul”, a mai afirmat Cîţu.

Ministrul a precizat că rectificarea bugetară ”vine să aloce resurse pentru programele aprobate în prima parte a anului, programe care au ca obiectiv menţinerea locurilor de muncă, creşterea economiei şi investiţiile”.

Acesta a prezentat, din nou, câîteva dintre datele recificării bugetare.

”De la ce pornim? O estimare a contracţiei economice în acest an cu 3,8% este o înrăutăţire a prognozei făcută în aprilie cu 2 puncte procentuale pe care economia le-a pierdut în două luni când economia a fost închisă din cauza crizei de coronavirus. Asta înseamnă că şi PIB-ul a scăzut, din estimarea iniţială. (...) Pe partea de venituri avem o scădere a veniturilor din economie de 7,8 miliarde de lei, iar pe partea de cheltuieli, influenţa este de 18 miliarde lei. Deficitul bugetar consolidat creşte de la 73,4 miliarde la 90,9 miliarde”, a mai anunţat ministurl Finanţelor.