Florin Pastramă a dat MAREA LOVITURĂ. Brigitte Sfăt are o AVERE URIAŞĂ

Brigitte Sfat are, per total, proprietati de un milion de euro in toata tara. Florin Pastrama, in varsta de 40 de ani, a ales cea mai bogata concurenta de la Ferma. Bruneta a fost instarita inca de cand a murit primul ei sot. Acesta i-a lasat un imobil ca mostenire, apoi a mai capatat o vila in comuna Dumbravita. Aceste locuinte le va mosteni fiul ei si valoreaza, impreuna, 500.000 de euro. Dupa ce a divortat de Ilie Nastase, in septembrie 2018, Brigitte Sfat avea pe numele ei imobile in valoare de un milion de euro. Unul din apartamente l-a primit in 2010, fix cand l-a cunoscut pe Ilie Nastase. Acesta are 140 mp, e in zona de Nord a Bucurestiului si valoreaza 500.000 de euro. In 2017, a achizitionat un apartament de trei camere in Mamaia. Acesta valoreaza 100.000 de euro. In aprilie 2018, aceasta si-a cumparat o vila in Pipera, cu etaj si piscina, in valoare de 450.000 de euro.

Florin Pastrama are si vila si avere, dupa cum sustine, dar fosta lui iubita, Raluca Podea, sustine ca e sarac! Florin Pastrama s-a mutat acasa la Brigitte Sfat. Acesta ii conduce masina de 100.000 de euro, un Porsche nou, si o ajuta in afaceri.