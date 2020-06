Focar de coronavirus la fabrica de ciocolată Kandia din Bucureşti. 20 de angajaţi au COVID-19. Ce trebuie să ştie cumpărătorii

Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de ciocolată Kandia din Capitală. Surse din cadrul Ministerului Sănătăţii au precizat că 20 de angajaţi ai fabricii au fost depistaţi cu COVID-19.

Săptămâna trecută, compania Kandia a decis să fie testaţi toţi angajaţii, după ce pe 10 iunie o angajată a fost diagnosticată cu coronavirus, transmite Mediafax.

Toţi angajaţii găsiţi infectaţi vor intra în carantină, iar secţia unde aceştia lucrau a fost închisă.

Angajaţii Kandia infectaţi cu noul coronavirus nu au intrat în contact cu dulciurile

"Am luat extrem de rapid toate măsurile necesare astfel încât angajații depistați pozitiv să fie izolați la domiciliu, conform protocolului medical actual. În plus, am luat legătura cu autoritățile și am anunțat aceasta situație astfel încât toți contacții direcți ai angajaților depistați pozitiv să fie anunțați și să ne asigurăm că sunt respectate toate regulile de autoizolare. Dorim să menționăm că niciunul dintre angajații depistați pozitiv nu a intrat în contact cu produsele companiei", au explicat reprezentanţii fabricii de ciocolată.

Conducerea Kandia a decis să închidă momentan fabrica şi să testeze toţi angajaţii companiei.

"Consumatorii trebuie să știe că toate produsele companiei Kandia sunt sigure, fabrica dispune de linii automate de producție și este certificată anual la standard HIGH LEVEL de companii autorizate în domeniul siguranței alimentare.

Continuăm să dezinfectăm conform procedurilor interne, zilnic, toate spațiile de producție, vestiare, cantine și toaletele folosite de angajații noștri din producție; Igienizăm prin nebulizare toate spatiile de producție și traseele utilizate de angajații noștri din producție", precizează sursa citată.