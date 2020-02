Forbes: Sibiul se află printre cele mai bune 20 de destinaţii din Europa pentru 2020

„E poezie şi frumuseţe la fiecare colţ de stradă şi ai ochi pe fiecare acoperiş. Acest oraş bogat, unul dintre cele mai vizitate din România, reprezintă 800 de ani de istorie într-un cadru bine păstrat rămâne unul dintre cele mai moderne şi dinamice oraşe din Europa”, notează cei de la Forbes, care amintesc şi faptul că este vorba despre singurul oraş românesc cotat cu trei stele Michelin. Sibiul este recomandat pentru pasionaţii de istorie, de activităţi în aer liber, fotografi şi pentru iubitorii de drumeţii, informează descopera.ro.

Un alt oraş de pe lista dată publicităţii joi este Colmar, în Franţa. Oraşul alsacian a fost votat prima destinaţie europeană pentru 2020 într-un clasament al European Best Destinations (EBD), la cea de-a 11-a ediţie a topului. Oraşul a adunat cel mai mare număr de voturi din istoria competiţiei, nu mai puţin de 179.723. Colmar este recomandat pentru city break, escapade romantice, vacanţe de familie şi plajă ca i pentru cei dornici de experienţe culturale şi gastronomice ieşite din comun.

Atena, în Grecia, este lăudată pentru felurile în care tradiţia şi modernitate se întâlnesc în muzee, magazine, restaurante şi baruri fiind prezentată ca un muzeu ”incredibil, viu, efervescent, în aer liber”.

Tibilisi, din Georgia, este prezentat ca destinaţia ideală pentru cei interesaţi de gastronomie, diversitate şi arhitectură, aici găsindu-se învecinate structuri moderne şi construcţii din Evul Mediu dar şi clădiri moderniste în stil sovietic.

Cascais, în Portugalia este considerată una dintre cele mai frumoase destinaţii de coastă din Europa. Plasat în apropiere de Lisabona, Cascais se poate lăuda cu vreme blândă pe tot parcursul anului şi cu oportunităţile sportive de agrement, de la golf la sporturi nautice care au redefinit practicile turismului eco în zonă.

Lista celor mai bune destinaţii europene pentru 2020 mai include Berlin (Germania), Bydgoszcz (Polonia), Cork (Irlanda), Héviz (Ungaria), Madrid (Spania), Menorca (Spania), Namur (Belgia), Paris (Franţa), Praga (Cehia), Roma (Italia), Reykjavik (Islanda), Rijeka (Croaţia), Rotterdam (Olanda), Rochefort Océan (Franţa) şi Viena (Austria).

Cea de-a 11-a ediţie a clasamentului European Best Destination a fost realizată pe baza a 600.000 de voturi. Lista urmează să fie promovată pe tot parcursul anului 2020, realizatorii ei colaborând cu Comisia Europeană pentru a promova turismul ecologic. Platforma online European Best Destination se prezintă pentru al optulea an la rând drept cel mai vizitat website dedicat turismului în Europa.

