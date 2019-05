Fost adjunct al Laurei Kovesi, amănunte despre aducerea lui Nicolae Popa din Indonezia

„În luna martie, 16-19 martie 2011, eu mă deplasez în Indonezia împreună cu Kovesi şi împreună cu Marius Iacob (fostul adjunct DNA - n.r.) şi cu reprezentanţii IGPR şi un lucrător SRI, care îşi prezentase calitatea de translator, deşi nu era translator. Am fost la Jakarta, la o conferinţă privind cooperarea în materie penală, care se referea la cooperarea Asia Pacific şi Orientul Mijlociu, o conferinţă regională la care Kovesi nu avea ce să caute, pentru că ea voia să contacteze procurorul general al Indoneziei şi preşedintele Indoneziei. Neavând tratat de extrădare cu ei, trebuia să dea avizul pentru extrădarea lui Nicolae Popa.

În acest dosar am fost martorul cheie, pentru că se referea numai la activitatea anterioară deplasării cu avionul privat. Deci eu cunosc toate activităţile care au fost desfăşurate special de către Kovesi pentru ca să urgenteze extrădarea, primind acea scrisoare faimoasă de la Băsescu, pe care eu am văzut-o cu această ocazie”, a explicat fostul procuror Angela Nicolae.

Potrivit fostului procuror scrisoarea care a ajuns la preşedintele Indoneziei era oficială, în limba engleză, prin care Traian Băsescu îşi exprima disponibilitatea de a coopera şi în final îi adresa rugămintea să urgenteze extrădarea lui Nicolae Popa.

„Când am ajuns eu în dreptul preşedintelui Indoneziei - acesta probabil că primise informaţia de la omologul meu că am mai fost în Indonezia. Am purtat o scurtă discuţie absolut de protocol în legătură cu faptul dacă am mai fost în Indonezia, de frumuseţile acestei ţări şi aşa mai departe. În momentul în care am depăşit această fază, m-am întors la restul delegaţiei, am fost foarte certată de către Kovesi: Cum de mi-am permis să am această discuţie cu preşedintele Indoneziei fără să o anunţ. Deci ei îi era frică ca nu cumva eu să discut ceva despre această problematică. Se ştia în speţă de problema extrădării lui Nicolae Popa, dar nu se ştia de scrisoare. Eu i-am spus că în lumea diplomaţiei sunt anumite situaţii în care nu poţi să-ţi anunţi dinainte şeful ce vei discuta cu anumite persoane. În momentul în care m-am întors la delegaţie, colega mea care era directoare de relaţii internaţionale din Indonezia i-a cerut lui Kovesi o copie după scrisoarea lui Băsescu, pentru că aşa cerea protocolul de la ei din ţară.

În momentul în care i s-a dat acea scrisoare - era o foaie A4, era o copie - i-a fost dată acestei doamne procuror şef din Indonezia, care era lângă mine. I se înmânează de către Kovesi această scrisoare, eu văd această scrisoare pentru că i se dă o foaie A4 colegei mele din Indonezia. În momentul în care ea citeşte lângă mine, mi-arunc privirea, am citit şi eu şi-am văzut exact conţinutul acestei scrisori. Deci spunea că îşi manifestă întreaga disponibilitate faţă de preşedintele Indoneziei să coopereze în domeniul justiţiei şi printre alte formule de protocol încheia cu această rugăminte ca să urgenteze extrădarea lui Nicolae Popa, deci o spunea direct”, a povestit Angela Nicolae.

Potrivit acesteia, aceasta ar fi fost catalizatorul sau „scânteia” întregului proces de extrădare a lui Nicolae Popa, se mai precizează în Monitorul Justiţiei.

„Până atunci exista o cerere de extrădare, iar competenţa revine Ministerului Justiţiei. Cătălin Predoiu era în acea vreme ministru al Justiţiei şi încercase. Primise un răspuns preliminar, dar nu se mişca nimic, adică practic trebuia să ajungă la Ministerul de Justiţie şi de acolo trebuia să ajungă la preşedinte, dar nu mai ajungea la preşedinte. (...)



Procurorul general, în materia extrădării, n-avea niciun fel de competenţe. Deci a făcut-o din exces de zel, din dorinţa de a arăta preşedintelui Băsescu că poate să facă foarte multe şi că rezolvă probleme. A fost un executant la ordin.

Nu conta în ce modalitate. Putea să-l trimită pe Cătălin Predoiu sau acea scrisoare putea s-o trimită prin poşta specială. (...) Este primul caz de extrădare pe care l-am întâlnit în care este implicat Ministerul Public român în toată perioada activităţii pe care am desfăşurat-o ca şef al acestui departament. Şi implicarea a fost - inclusiv cu acel avion privat de care vorbeşte Sebastian Ghiţă şi de care toată lumea ştie. Nu ştiu detaliile (privind un eventual sprijin financiar din partea lui Ghiţă - n.r.), pentru că nu l-am cunoscut pe Sebastian Ghiţă. Dar întâlnirea cu preşedintele Indoneziei a fost foarte bine chibzuită şi foarte bine pregătită.

Aceste aspecte au fost foarte importante pentru că au dus la aducerea în ţară a lui Nicolae Popa. Pentru că dacă nu se primea avizul preşedintelui Indoneziei era foarte greu de primit acest aviz. Ei tergiversau foarte mult şi Ministerul de Justiţie român încercase de mai multe ori şi nu reuşise", a mai subliniat Angela Nicolae.

Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea s-a prezentat, joi, la Secţia specială pentru investigarea magistraţilor pentru a fi audiat în dosarul privind extrădarea fostului director FNI Nicolae Popa, în care este anchetată Laura Codruţa Kovesi. Şi fostul ministru Gabriel Oprea s-a prezentat joi dimineaţă la Parchetul General pentru a fi audiat ca martor în acelaşi dosar.

Florian Coldea a spus după audirea de la SIIJ că nu poate comentarii cu privire la conținutul discuțiilor cu procurorii, însă a confirmat că SRI a fost implicat în operațiunea de identificare / localizare și aducere în țară a lui Nicolae Popa.

"SRI a fost implicat în această operațiune de identificare/ localizare și aducere în țară a dlui Nicolae Popa. A fost considerată o operațiune de succes. Reflectă cooperarea bună între serviciile de informații și autoritățile de aplicare a legii, cooperare care am constatat în timp că deranjează foarte multe persoane. Am observat că multe persoane fac eforturi disperate ca această cooperare să afecteze capacitățile României de aplicare a legii, respectiv să vulnerabilizeze România, ca țară de frontieră a NATO și UE", a spus Coldea.