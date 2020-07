Fost director CNAIR în conflict cu BT pentru un mail în care a scris că vrea bani pentru "prostituate şi marijuana". Ce riscă banca

În 2017, pe când era consilier juridic al CNAIR, A. G. a fost concediat pentru că şi-a criticat şefii pe Facebook şi declara la acea vreme că va contesta decizia şi se va adresa inclusiv DNA-ului.

Fostul director a trecut la începutul acestui an prin momente grele, fiind pacientul COVID cu numărul 37, dezvoltând o formă destul de grea a bolii, facilitată de faptul că este obez.

"Am fost diagnosticat în data de 11 martie și acum sunt sub tratament. Acum mă aflu la Spitalul Victor Babeș. Am văzut că în zona în care am fost, în Stuttgart, era coronavirus și am zis că trebuie să fac testarea. Doar eu am coronavirus, nu a fost confirmat pentru niciun membru al familiei", a declarat AG pe 13 martie, în direct la România TV.

Miercuri s-a viralizat o fotografie a unui schimb de mailuri între A. G. şi angajaţi ai Băncii Transilvania, în care acesta răspundea unei solicitări de a motiva cererea de retragere a 85.000 de euro. A. G. a răspuns într-o notă între amuzament şi nervozitate, susţinând că banii îi trebuie pentru a merge într-o vacanţă în Olanda, unde ar fi intenţionat să achiziţioneze şi să consume în mod legal droguri şi să apeleze, de asemenea legal, la serviciile unor dame de companie.

"Ţinând cont că este vară şi este perioada concediilor, fiind şi după perioada de carantină, îmi doresc foarte mult să mă distrez, motiv pentru care voi călători în Olanda, unde prostituţia este LEGALĂ, să f¤t nişte prostituate....

Apoi, tot în Olanda, drogurile fiind LEGALE, doresc să consum marijuana, haşiş şi aş încerca şi nişte ciuperci", a scris A. G. în mailul explicativ.

Contactat de România TV, A. G. nu a dorit momentan să comenteze situaţia, relaţia dintre el şi bancă fiind confidenţială, dar a confirmat că el este clientul care a trimis mailul respectiv.

"Nu doresc sa comentez momentan. Sunt in discutii cu Banca Transilvania, vreau sa clarific cu ei. Sa vad parerea lor, daca li se pare normal ca discutiile confidentiale dintre client si banca sa ajunga publice", ne-a declarat A. G.

La această oră România TV încă aşteaptă o reacţie din partea Băncii Transilvania.

Dacă se dovedeşte că fotografia a fost postată pe internet de un angajat al băncii, A. G. s-ar putea îndrepta împotriva instituţiei în instanţă pentru încălcarea normelor GDPR.

