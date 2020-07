Fosta casă a lui Sean Connery de pe Coasta de Azur, scoasă la vânzare GALERIE FOTO

Cunoscută ca Villa Le Roc Fleuri, ea a fost reşedinţa actorului şi a celei de-a doua soţii Micheline Roquebrune Connery, între anii 1970-1980. Construită în 1928, în stil Belle Epoque, vila se află în Cap de Nice în apropiere domeniului Terre Blanche, deţinut de Sean Connery, pe care actorul spera să-l transforme într-un resort de cinci stele.

Cu o suprafaţă locuibilă de peste 1000m2 şi 5000m2 de grădini nou renovate, fiind construită pe 6 niveluri, imobilul are diverse dotări de lux precum infinity pool, piscină exterioară cu apă sărată, spa şi gym iar în 1983 a fost folosită ca decor pentru câteva scene din filmul "Never Say Never Again", ultimul din seria James Bond în care a jucat renumitul actor.

Este denumită în continuare de către vecini "Vila lui Sean Connery", conform agentului imobiliar Knight Frank, specializat în vânzări de proprietăţi de lux din sudul Franţei, deşi momentan este deţinută de alţi proprietari. Aceştia au păstrat elemente din stilul Art Deco original între care porţile din fier forjat, holurile arcuite şi balustradele scărilor din marmură, cumpărând 2 proprietăţi învecinate transformate în case de oaspeţi.

Actorul scoţian locuieşte momentan în comunitatea Lyford Clay din Bahamas.