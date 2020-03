Fosta iubită a lui Alexandru Mazăre, ameninţată în cursa pentru Primăria Costineşti. Mi-au spus că mă vor tăia în bucăţi!"

Emanuela Gavrilă a candidat prima oară în 2008, însă a pierdut în faţa lui Traian Cristea. A doua oară, a candidat din partea PSD, în anul 2012 însă, când a fost la un pas să pună mână pe scaunul de primar, i l-a suflat tot Traian Cristea.

O româncă a dat o lovitura. Fostul model de succes va scoate aurul României

Emanuela Gavrilă spune că familia Mazăre încă nu ştie că va intra în această cursă politică şi că, probabil, va afla acum, scrie replicaonline.ro.

"Da. M-am decis să candidez. Am candidat şi în anul 2008, am avut o campanie frumoasă. Dar am pierdut. Am candidat şi în 2012, dar PSD, partidul din partea căruia am candidat, m-a scos, cumva din joc, când am fost la un pas să câştig. Cumva, l-au susţinut pe Traian Cristea, aducând în locul meu un alt candidat care nu avea şanse să câştige. Partidele fac tot felul de jocuri politice în care eu mă pierd. Voi candida independent", a spus Emanuela Gavrilă.

Emanuela Gavrilă susţine că în 2012 fost bătută şi ameninţată de mai mulţi indivizi camuflaţi că va muri dacă nu se va retrage: "În 2012, au văzut cât de fulminantă sunt şi m-au bătut, mi-au spus să nu mai candidez că mă vor tăia în bucăţi şi mă vor arunca în mare. Mi-e teamă şi acum, nu mai stau singură, m-am mutat în Costineşti, la mama, sunt între case, eu stăteam într-o zonă nu foarte populată".

Fosta iubită a lui Mazăre a dat lovitura cu o afacere de milioane

Dacă va câştiga, va urma exemplul fostului ei "cumnat", Radu Mazăre: "Voi face exact ce a făcut Radu Mazăre în staţiunea Mamaia, atunci când a devenit primar: a intrat cu vola în toate barăcile. Aşa voi face şi eu. Am învăţat de la Mazăre ce mi s-a părut că a făcut el bine şi voi pune şi eu în aplicare. Familia Mazăre nu ştie că voi candida, probabil va afla acum. Nu prea a fost de acord cu chestiunea aceasta nici în trecut. Dar, în Costineşti, nu cred că voi fi asociată cu familia Mazăre".