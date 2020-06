Fosta iubită a lui Costin Mărculescu rupe tăcerea: "Când am văzut asta, m-am îndepărtat de el"

Cristina Canela şi Costin Mărculescu au avut o relaţie timp de doi ani. Aceasta s-a încheiat în septembrie 2019, iar Cristina s-a măritat cu un alt bărbat. Se pare că actorul nu a putut să treacă peste şocul despărţirii de cea care i-a fost alături timp de doi ani.

După două săptămâni de la moartea lui Costin Mărculescu, Cristina a vorbit despre relaţia pe care au avut-o.

„Eu am stat cu Costin Marculescu doi ani și nu am fost actriță, m-am dus pe la emisiuni pentru că aveam nevoie de bani. Eu sunt de profesie jurnalist. Am terminat Facultatea de Jurnalism în 2009. Am lucrat în televiziune cu mulți ani de zile în urmă. Când l-am cunoscut pe Costin eu nu lucram, între timp m-am angajat la un belly-dance pentru că am cursuri de dans sportiv pe care le-am terminat când eram mai mică.

Și despre cel cu care m-am căsătorit a fost după ce m-am certat cu Costin. De fapt, a fost o joacă între noi care s-a terminat cu o căsătorie. Niciodată nu am vrut să-i fac rău lui Costin, dimpotrivă, l-am ajutat și iubit din tot sufletul, dar el nu a vrut să se schimbe și când am văzut acest lucru m-am îndepărtat de el ca să văd, poate între timp se schimbă, fară mine lângă el. Ce a fost rămâne doar între mine și el. A fost un om foarte bun, doar atât pot să vă spun", a declarat Cristina Canela pentru CANCAN.RO.

Costin Mărculescu a fost găsit fără suflare în apartamentul său din București, în cadă, îmbrăcat, în noaptea de miercuri spre joi. A murit la doar câteva zile înainte să împlinească 51 de ani.

Corpul neînsufleţit a fost preluat de legiști și dus la INML pentru a i se preleva probe, pentru a se afla motivul decesului. Astfel, după ce a ieșit autopsia, s-a descoperit că actorul ar fi murit din cauza unui infarct.