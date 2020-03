Fosta soţie a lui Floyd Mayweather a fost găsită moartă. Avea 40 de ani

Fosta soţie şi mama celor trei copii ai lui Floyd Mayweather, Jose Harris, a fost găsită de poliţie moartă în maşina sa, iar TMZ scrie că anchetatorii nu consideră moartea suspectă, fără să deţină, momentan, alte detalii. Corpul lui Harris a fost găsit în oraşul Valencia, din statul California.

Mayweather a petrecut două luni în închisoare în 2010, când a fost acuzat că ar fi agresat-o pe cea care îi era atunci soţie.

Într-un interviu acordat USA Today în 2017, aceasta descria cum a fost relaţia sa cu campionul mondial.

"Am fost o femeie abuzată fizic. Mi-a fost ruşine să spun că sunt abuzată, mă simţeam ca şi cum ar fi fost vina mea. Ce am făcut? Nu am înţeles, în momentul acela, ce înseamnă o femeie abuzată. Acum ştiu că am fost într-o relaţie profund disfuncţională şi ostilă, am fost victima abuzului domestic. Din nu ştiu ce motiv, chiar şi acum mă simt agitată când vine să ia copiii", a explicat Jose Harris.

