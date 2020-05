Fostul avocat al lui Trump, eliberat din închisoare şi plasat în arest la domiciliu ca să nu se infecteze cu COVID-19

Avocatul Michael Cohen are 57 de ani şi a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că ar fi jucat un rol important în mituirea a două femei care să susţină că avuseseră relaţii intime cu preşedintele Donald Trump. În plus, avocatul se făcea vinovat şi de o serie de infracţiuni financiare. Din pedeapsa de trei ani, acesta a executat aproximativ un an. Cele două femei care susţineau că ar fi trecut prin patul preşedintelui sunt Stormy Daniels, actriţă americană de filme porno, şi Karen McDougal, fost model Playboy.

Michael Cohen urmează să-şi ispăşească restul pedepsei la domiciliu. Acesta ar putea fi eliberat condiţionat în noiembrie 2021.

Şi fostul şef al echipei de campanie electorală a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost transferat în arest la domiciliu săptămâna trecută, tot pentru a nu fi expus riscului de a contracta coronavirus.