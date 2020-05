O femeie care se tratează de 19 ani cu medicamentul despre care Trump susţinea că previne infecţia cu coronavirus, confirmată pozitiv

Femeia susţine că s-a protejat de infecţia cu coronavirus, ieşind din casă doar pentru a-şi procura strictul necesar. Cu toate acestea şi în pofida faptului că şi-a administrat pe o perioadă lungă de timp hidroxiclorochină, americanca a contractat noul coronavirus.

"În ciuda faptului că mă tratez, de 19 ani, cu hidroxiclorochină, am fost diagnosticată cu COVID-19! Am ieșit din casă doar la cumpărături. Am crezut că sunt în siguranță, după ce l-am auzit pe președintele Trump vorbind despre acest medicament”, a spus ea.

Femeia este furioasă pe Donald Trump, care a persistat în ideea că acest medicament ar preveni infectarea.

„Meritați să știți adevărul. Mă înfurie faptul că Trump a spus că acest medicament previne îmbolnăvirea de COVID-19! Nu este adevărat”, a mai spus ea.

Citeşte şi Restricţiile din pandemie apropie România de Schengen. Aderarea ţării noastre, adusă din nou în discuţie

La jumătatea lunii aprilie, femeia a început să tușească și să facă febră. Ulterior, starea ei de sănătate s-a înrăutățit. La scurt timp, a fost diagnosticată cu COVID-19.

Hidroxiclorochina s-a folosit o lungă perioadă de timp în tratamentul bolnavilor de malarie. În prezent, substanţa este folosită pentru a trata artrita și lupusul. Deocamdată, nu există dovezi ştiinţifice că acest medicament ar putea preveni îmbolnăvirea cu coronavirus.

Într-o intervenţie la Antena 1, Dr. Adrian Marinescu spunea despre hidroxiclorochină că nu reprezintă soluţia pentru COVID-19. Tratamentul cu hidroxiclorochina a fost folosit pentru Covid-19 și în țara noastră, însă a început să fie abandonat rapid din cauza reacţiilor adverse grave, mai ales la nivel cardiac.