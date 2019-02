Fostul deputat Cristian Rizea a fugit din ţară după condamnare. Unde se ascunde politicianul de justiţie

Avocaţii lui Cristian Rizea susţin că acesta nu mai are bani şi domiciliu stabil. Ei au confirmat că fostul deputat nu s-a prezentat la proces pentru că nu se află în ţară. "Clientul meu mi-a dat un înscris olograf, în care solicită să fie citat la cabinetul de avocatură. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar", a spus avocatul Alexandru Morărescu.

Avocatul a explicat că Rizea plătea o chirie de 2.000 euro pe lună pentru o locuinţă în clubul rezidenţial "Stejarii" din Capitală.

Potrivit România TV, pe data de 4 martie ar putea fi ultimul termen în procesul în care fostul deputat a fost condamnat la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Cristian Rizea a primit 3 ani pentru spălare de bani, 3 ani pentru trafic de influență și 2 ani pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor. Pedepsele au fost contopite și la condamnarea cea mai grea de 3 ani a fost adăugat un spor de 1 an și 8 luni închisoare, urmând ca el să execute, în final, 4 ani și 8 luni închisoare. În același dosar, Lucian Colțea, cetățean american, a primit o condamnare de 2 ani închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și spălare de bani în formă continuată.

Instanța a mai dispus confiscarea sumei de 300.000 de euro de la Cristian Rizea, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

În perioada 2000-2002 a fost director de cabinet al ministrului Tineretului și Sportului. În perioada 2002 - 2006 a fost director general al Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT), funcție pe care a ocupat-o până în 2006, când a fost demis de președintele Autorității Naționale pentru Tineret (ANT), Karoly Borbely, după o serie de acuzații legate de deturnări ale unor fonduri europene.