Fostul şef al Poliţiei Rutiere, Lucian Diniţă, prins cu 129 de km la oră

Lucian Diniță, fost șef al Poliției Rutiere, în prezent consilier al șefei Internelor, Carmen Dan, a fost prins de radar cu 129 de km/oră și a fost penalizat.

"A fost pe Autostrada A1, la intrare in Bucuresti. (aveam) 129 în zonă de restricție 80. Eram intr-o discutie cu mama si sotia si am uitat de indicatoare. Am primit 6 puncte de penalizare si avertisment. Eu nu am fost oprit la momentul respectiv, mi s-a trimis citatie acasa sa zic cine a condus masina si am recunoscut", a zis Diniță marți.

Lucian Diniţă a lucrat timp de 25 de ani în Poliţia Română, iar în perioada 2009 - 2014 a condus Direcţia de Poliţie Rutieră.

În 2016, Diniţă s-a pensionat, după ce a fost acuzat de DNA de trafic de influenţă. A fost acuzat că ar fi primit de la un om de afaceri un miel, doi curcani şi 5 kilograme de păstrăv.

La începutul acestui an, Lucian Diniță a fost achitat definit