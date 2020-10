Fostul şef de Poliţie din Timiş, către femeie folosită ca "sursă de informaţii": "Te iubesc enorm. Vreau să fiu eroul tău pe viaţă"

Potrivit unor surse Adevărul, Nicolae Boia, fostul şef al Poliţiei Timiş, le-a spus superiorilor săi că nu a avut nicio relaţie cu femeia care îl acuză de şantaj, făcând totul doar pentru a obţine informaţii de la aceasta. Pentru a demonstra că a fost într-o relaţie cu şeful Serviciului Arme, fosta amantă a prezentat o înregistrare a unei convorbiri în care poliţistul îi jură iubire şi se arată dispus să facă „orice" pentru a o recuceri.

La un moment dat, poliţistul îşi dă „cuvântul lui de ofiţer".

„Te iubesc enorm. Nu avea încredere în oameni. Eşti o fată deosebită care nu meriţi să mai suferi. Tu nu te mai gândi la mine ca la un răufăcător. Eu sunt omul care sunt la picioarele tale, îmi pun viaţa pentru tine în joc. Eu nu te văd decât pe tine, iubirea mea. Dacă îmi spui că unul s-a uitat urât de tine, l-aş mânca. La un moment dat am vrut să te iau şi să fugim unde vrei tu în lumea asta. Tu decizi. Dacă am ajuns eu, care sunt un bărbat puternic, să zic că tu decizi, ce vrei mai mult de atât de la viaţă?", îi spune comisaru-şef femeii.

„Vreau să am siguranţa că nu o să încerci să îmi faci ceva rău", vine răspunsul femeii.

„Jur. Ai cuvântul meu de ofiţer că nu se întâmplă nimic. Sunt la mâna ta. Sunt la picioarele tale că te iubesc. Tu nu poţi să înţelegi. Şi înainte am vrut să te iau. Atunci când am făcut gestul ăla oribil, am zis că te iau şi plecăm. Tu erai o femeie puternică şi ai zis că plecăm. Eu am greşit enorm. Zi-mi ce să fac? Să merg înot în Bega? Dă-mi o şansă. Toate trec", mai spune Nicolae Boia în convorbire.

„Eu atât îmi doresc. Să fiu lăsată în pace", este reacţia femeii.

„Ai cuvântul meu de onoare. Cum să îţi mai zic... iubire la maxim, la maxim. Tu înţelegi cuvântul ăsta? La infinit te iubesc, măi, femeie. Ce îţi trebuie? Să îţi traduc în toate limbile pământului? Ţi le traduc şi ţi le trimit. Tu nu îţi dai seama că orice aş face pentru tine să ştiu că eşti fericită şi să fim împreună? Numai să faci aşa (n.r. pocneşte din degete). (...) Puteai să îmi ceri orice. Eu sunt la degetul tău mic acum. Eu sunt sută la sută garantul liniştii tale. Eu vreau să fiu eroul tău pe viaţă. Să fii mândră de mine şi eu mândru de tine. Gata, viaţa mea. S-a terminat", îi mai spune fostul şef al Poliţiei Timiş femeii despre care spune că o folosea pentru a obţine informaţii necesare unei anchete penale.

Întrebat cum comentează convorbire, Nicolae Boia a declarat că sentimentele exprimate faţă de femeie nu sunt reale.

„Noi putem să dăm pe guriţă orice, în sensul că ţii la cineva sau faci... Asta nu înseamnă că e şi real. Scopul nostru în final este să obţinem informaţiile care să producă probe. Această persoană nu a fost doar... Eu pot să spun cu probe. Ea a făcut un deliciu, i-a plăcut chestia asta, dorea să intre într-o structură. Că e a noastră, că e în altă parte. Şi-a manifestat dorinţa. Există probe, dar vă daţi seama că noi nu putem să încadrăm, să facem nimic", a declarat Nicolae Boia.