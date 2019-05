Fostul senator Daniel Savu, numit secretar de stat la Comunicaţii

Daniel Savu, fost ofițer SRI până în 1999 când a intrat în PSD, a fost sentator de Prahova, membru al Comisiei de control a SRI şi un apropiat al lui Sebastian Ghiță, potrivit Rise Project. Și-a dat demisia din PSD în 2016, dar anul trecut a reintrat în partid, nu în Prahova, ci la Organizația PSD Sector 4.

Potrivit CV-ului său, Daniel Savu este de profesie inginer, absolvent al Facultății de Aeronave București și cu studii la Colegiul Național de Apărare și un Master la Academia Națională de Informații.

În ziua în care premierul Dăncilă semna numirea lui în funcţia de secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, Daniel Savu posta pe Facebook următorul mesaj: "Industria românească de IT crește puternic în guvernarea PSD! În 2019, dimensiunea industriei românești de IT&C va depăși 5.1 mld €, DUBLU față de 2013, iar exporturile de software și servicii IT sunt așteptate să atingă 4 mld €, cu 1 mld € în plus față de 2017. Aceste performanțe remarcabile sunt completate de numărul de specialiști din acest domeniu, care va depăși pragul de 100.000 anul acesta. Dezvoltăm industriile performante! Pentru că România merită mai mult!"