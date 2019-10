Articol publicat in: Sport

Fotbaliştii naţionalei Turciei au recidivat. Au efectuat salutul militar şi în meciul cu Franţa. Roxana Mărăcineanu cere pedepsirea lor

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Jucătorii Turciei au celebrat golul egalizator de la meciul cu Franţa cu un salut militar polemic, imagine care însă nu a fost arătată în direct, în timpul partidei de pe Stade de France, din preliminariile EURO 2020. După golul egalizator al lui Kaan Ayhan, cel puţin şapte jucători s-au strâns la linia de colţ pentru a-şi duce mâna dreaptă la frunte, în semn de sprijin pentru soldaţii implicaţi în ofensiva turcă din Siria. Jucătorii turci au făcut deja acest gest şi la meciul cu Albania, lucru ce ar putea duce la sancţiuni UEFA, care nu tolerează astfel de manifestări. Selecţionerul Turciei, Senol Günes, a afirmat că acest salut este unul de susţinere pentru soldaţi:"Nu arată o atitudine negativă. Ca toată ţara, noi nu ne dorim ca ei să plece în misiuni. Este doar pentru susţinerea lor. Restul sunt întrebări pentru Trump sau Macron, eu sunt doar selecţioner". Citeşte şi EURO 2020. Meciul Bulgaria-Anglia a fost întrerupt de două ori, din cauza scandărilor rasiste. Reacţia dură a lui Marcus Rashford Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, care a asista, luni, la meciul Franţei cu Turcia de pe Stade de France, a cerut UEFA o "sancţiune exemplară", după salutul militar al jucătorilor turci la golul egalizator. "Mulţumesc federaţiei şi forţelor de ordine pentru munca depusă pentru a asigura buna desfăşurare a meciului. Jucătorii turci au stricat aceste eforturi după ce au făcut salutul militar, un gest contrar spiritului sportiv. Cer UEFA o sancţiune exemplară în acest caz", a scris Mărăcineanu pe Twitter. Franţa şi Turcia au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în preliminariile CE-2020. İşte Fransızların ‘yayınlayamadığı’ o görüntüler...



Millî Takım'da Kaan Ayhan'ın Fransa ile oynanan EURO 2020 grup maçında attığı golün ardından futbolcularımızın 'asker selamlı' gol sevinci, Fransız yayın kuruluşu tarafından yayınlanmadı. pic.twitter.com/qiWTm75XOc — Türkgün Gazetesi (@TurkgunGazetesi) October 14, 2019 loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay