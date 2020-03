FOTO REPORTAJ. Cum reuşeşte Shaormeria Dristor să "fenteze" starea de urgenţă

Parlamentul a aprobat, joi, în unanimitate solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis privind încuviinţarea stării de urgenţă. Votul a avut loc online din cauza pandemiei de coronavirus, iar parlamentarii au avut la dispoziţie şapte minute pentru a vota.

Conform acestei stări de urgenţă, ministrul de Interne Marcel Vela a anunţat că "se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice organizată de restaurante, hoteluri, cafenele".

Shaormeria Dristor a reuşit să fenteze prevederile, fără să avertizeze cumpărătorii, fie în vitrină, fie măcar online să păstreze distanţa pentru a evita riscul de infectare cu coronavirusul.

Coadă la shaormerie ca în zile normale, vezi întreaga galerie foto ataşată:

Singura precizare a celei mai mari shaormerii din Bucureşti este următoarea: "Pentru că am primit nenumărate mesaje de la voi, precizăm din nou că restaurantele Dristor Doner Kebap rămân deschise NON STOP doar în sistem Take Away (la pachet, pentru acasă)!", dar asta nu înlătură cozile pe care autorităţile ne cer să le evităm.

Dristor Kebab este cea mai mare și mai cunoscută rețea de shaormerii din România, cu 17 locații în București, inclusiv în toate mall-urile mari. Anual, firma vinde shaorma de peste 4-4,5 milioane de euro