FOTO Scene ca dintr-un film horror! O femeie de 82 de ani din Vaslui a fost ucisă, tranşată şi azvârlită în WC

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este chiar nepotul acesteia, un bărbat în vârstă de 61 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice. După ce a ucis-o pe femeie, criminalul a tranşat-o pentru a arunca bucată cu bucată trupul neînsufleţit în WC-ul din curte.

Cel care a dat alarma a fost un vecinul care locuieste vis a vis. Omul auzise scandal, iar la un moment dat, a observat că nepotul are un comportament bizar prin curte şi se văd urme de sânge. Imediat a sunat la 112, chemând autorităţile. Acestea, când au ajuns la faţa locului, au văzut, cu ajutorul unei lanterne, bucăţile tranşate din trupul neînsufleăţit şi aruncate în WC.

"Duminică seara, la numărul de urgenţă 112 s-a primit un apel prin care s-a anunţat faptul că femeia nu a mai fost văzută. La faţa locului s-a deplasat patrula de la Secţia 5 Poliţia Rurală, care a găsit a găsit femeia într-o construcţie dezafectată. S-a constituit o echipă complexă de cercetare, fiind sesizat Parchetul deoarece există suspiciunea săvârşirii unei infracţiuni contra vieţii", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Cadavrul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

"Cei care au vãzut asa ceva, dar şi vecinilor li s-a făcut rău, pur şi simplu. Aşa ceva nici în filme de groază nu vezi. Doamne fereste! Nu şptim prea multe, decât că biata femeie plecase de acasă de ceva timp, tot din cauza nepotului, care are ceva probleme la cap. Şi nu se mai putea locui cu el sub nicio formă. Dar azi s-a întors, săraca de ea, ca să-şi ia nişte haine, din ce am înţeles. Dar a fost omorâtă în felul acesta. E îngrozitor", au spus vecinii.