Fotograful regal o acuză pe Meghan Markle: "L-a transformat pe Prinţul Harry într-un bărbat îngrozitor şi trist"

Meghan Markle (38 ani) s-a alăturat Familiei Regale atunci când s-a căsătorit cu prințul Harry (35 ani), în 2018, iar de atunci perechea a provocat numeroase reacţii, ce au culminat cu decizia de a renunța la înadoririle regale. Fotograful regal Arthur Edwards consideră că Ducesa de Sussex "a jucat un rol foarte bun în perioada petrecută la Curtea Regală", acuzând-o pe americancă de prefăcătorie.

Vorbind cu Dan Wootton la talkRADIO, Arthur Edwards a spus: "Este o actriță și în primul an petrecut la Curte am crezut că este minunată. Am crezut că este o mare ambasadoare pentru țară. Acum îmi dau seama că a fost doar un rol pe care l-a jucat. L-a transformat pe Harry într-un bărbat trist și groaznic. Cred că şi-a jucat foarte bine rolul. Se spune că Meghan primește ceea ce vrea, dar eu vă voi transmite un lucru: ea a pierdut dragostea publicului britanic și trebuie să muncească foarte mult pentru a o redobândi".

Fotograful crede că în scurt timp o vom vedea pe meghan Markle pe marile ecrane. "Vă întrebați ce este în America, ce a atras-o acolo, dacă a avut o ofertă să facă un mare film. N-aș fi surprins, deoarece orice producător care ar pune-o pe afişul unui film ar vinde o mulțime de bilete, pentru că toți am vrea să mergem să o vedem", a mai spus Arthur Edwards.