Fratele lui Leo Iorga, scrisoare emoţionantă la o săptămână de la moartea artistului

Cristi Iorga a numit-o "Scrisoare telegrafică către fratele meu".

"Scrisoare telegrafica catre fratele meu:

E "Toamna in sufletul meu", as vrea sa te rog "Sa te gandesti la mine". Ma plimb precum „Hoinarul" prin „Ploaia care cade" pe „Strazile pustii".

Ma gandesc "Singur in noapte" sa scriu o „Scrisoare" care sa cuprinda "Dragostea mea" pentru tine chiar si "Dupa ani si ani", in care sa spun la final "Iarta-ma".

Citeşte şi Leo Iorga, înmormantat astăzi la Cimitirul Bellu. Slujba a fost oficiată de un fost chitarist Roşu şi Negru, devenit preot

"Ín fiecare zi", amintindu-mi "Chipul tau" privind "Brigadierii" spunand „Povestiri din gara" din care intrebarea "Cine-i vinovat" pentru "Trenul pierdut" imi provoaca din nou "O alta tacere".

M-ai invatat sa "Nu ma intorc din drum" si mi-ai spus „Cheama un inger" in ‚Zilele" cand „Ploaia" iti va cuprinde ochii. Desi este „Inca o zi fara tine" „Cu lumina ta" voi trai toata viata.

"Prea mici sunt cuvintele" sa iti pot multumi pentru tot ce m-ai invatat dragul meu Lila.

"Mereu te voi iubi"

Fratele tau Cristi".

Leo Iorga a murit zilele trecute în urma unei lungi suferinţe cauzate de cancer. Leo Iorga a cântat în trupele Compact, Cargo, Pacifica şi Pact by Leo Iorga & Adi Ordean.