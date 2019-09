FRF a judecat contestaţia lui CFR Cluj, după meciul cu FC Botoşani, din Cupa României. Decizie şoc, cum au fost pedepsiţi moldovenii

FRF a decis să îi sancționeze pe moldoveni doar cu o amendă, deşi în spaţiul public s-a vorbit insistent că FC Botoşani va pierde la masa verde, cu scorul de 0-3.

Amenda pe care a primit-o gruparea botoşăneană este de 6.000 de euro, anunță Gazeta Sporturilor. CFR are varianta de a face recurs, dar cazul va trebui rezolvat până pe 29 octombrie, atunci când încep meciurile din optimile Cupei României.

Chiar dacă inițial a fost speriat de gafa făcută de conducerea Botoșaniului, Valeriu Iftime a anunțat astăzi că echipa nu riscă mai mult de o amendă, după ce a avut doar cinci jucători formați la nivel național, în loc de 6.

"Dacă după meci am admis public că am putea pierde la masa verde, totuși în această zi, acum când vorbesc cu tine am o altă stare. Avocatul m-a asigurat, după ce a analizat tot cazul, că cel mult noi vom risca doar o amendă. Acum, că ea este mare sau mică nu am de unde să știu. Nu are rost să mai ieșim în presă să arătăm cu degetul cine este vinovatul. Noi am câștigat pe teren și noi trebuie să mergem mai departe", a spus Iftime, pentru ProSport.