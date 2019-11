FSCB - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT. Derby între cele mai în formă echipe din Liga 1

FSCB - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT. În Liga 1 se fac pregătiri pentru derby. Singurele echipe care au obţinut maximum de puncte în ultimele patru etape, FCSB şi Astra, vor fi adversare pe Arena Naţională. RomaniaTV.net vă prezintă live mecioul zilei din Liga 1.

Este un meci al orgoliilor - Bogdan Andone întâlnește echipa pe care a antrenat-o în startul sezonului. "Şi eu îi ştiu pe mulţi de la Astra, am fost şi eu la Astra, cred că suntem chit", a declarat antrenorul FCSB-ului, Bogdan Vintilă.

"Pentru mine nu e special deloc, este un meci de trei puncte, la fel cum au fost şi celelalte, şi cele care vor veni. E foarte-foarte important să strângem puncte şi nu cred că avem nimic de demonstrat", a spus şi antrenorul Astrei, Bogdan Andone.

Budescu și Alibec au contribuit cu gol sau pasă decisivă la 9 dintre ultimele 10 reușite ale Astrei. Amândoi au îmbrãcat, în trecut, tricoul celor de la FCSB.

"Sunt jucători imprevizibili, nu e vorba de o tactică sau strategie specială, este vorba de a ne face noi jocul nostru, ţinând cont de particularităţile adversarului", a mai spus Vintilă.

FCSB n-a mai pierdut un meci din luna august, când formaţia preluată de Bogdan Vintilă era eliminată din UEFA Europa League de Vitoria Guimaraes. În campionat, Gaz Metan este ultima echipă care a bătut-o pe FCSB, care cu Vintilă pe banca tehnică nu a mai pierdut astfel din august 2019.

FCSB - Astra 23 noiembrie 2019. Echipe probabile

FCSB: Bălgrădean - V. Crețu, Chorbadzhiyski, I. Cristea, Panțîru - Oaidă, Ov. Popescu, Fl. Tănase - Man, Gnohere, Fl. Coman.

Astra: Lazar - Bruno, C. Dima, Graovac, Radunovic - M. Răduț, G. Simion, Crepulja - V. Gheorghe, Alibec, Budescu.

Arbitri: Marius Avram - Mircea Orbuleţ şi Mihai Marica.

Parcursul bun sub comanda lui Vintilă a dus-o pe FCSB pe loc de playoff. Echipa roş-albastră ocupă locul 5 în Liga 1 cu 27 de puncte, un singur punct mai puţin decât Astra Giurgiu, echipă situatî două locuri mai sus, pe podium. La ultima deplasare susţinută în campionat, Astra s-a impus pe un teren foarte dificil, la Botoşani, scor 2-1. Ultima dată când astralii au pierdut în deplare pe prima scenă s-a întâmplat pe 28 septembrie, când Chindia a câştigat meciul direct, scor 1-0 la Ploieşti. Pentru meciul cu FCSB, foştii fcsb-işti, Budescu şi Alibec sunt anunţaţi titulari. Antrenorul lor regretă că cei doi nu au evoluat la echipa naţională cu Suedia şi Spania: ”Cu siguranţă da, şi Budescu şi Alibec îşi doreau să joace şi cu siguranţă ar fi dat mai mult pentru echipa naţională. La meciul cu Suedia acasă prezenţa lor pe teren ar fi adus un plus pe faza ofesivă pentru că nu am reuşit să ne creem situaţii de gol.Budescu aleargă 11 km meci de meci. De când am venit eu a alergat în jur de 11 km, la nivel de mijlocaş central un efort foarte mare. Denis undeva în jur spre 10", a declarat Bogdan Andone în conferinţa de presă de dinaintea meciului cu FCSB. ”Sunt dezamăgiţi că nu au jucat. Alibec a jucat puţin dar sunt dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat la echipa naţională. Dar ei sunt puternici” a mărturisit Bogdan Andone despre situaţia celor două staruri ale sale.

Proaspăt întors în ţară, după acţiunea echipei naţionale a României, Denis Alibec a putut fi zărit acolo unde nu multă lume se aştepta, pe stadionul din Regie, la meciul dintre Rapid şi UTA Arad, în restanţa etapei a 10-a din Liga a 2-a. Cu câteva zile înainte de meciul cu Astra, Gigi Becali a primit o adevărată lovitură sub centură. Aceasta a fost chemat, în această dimineaţă, la sediul DNA, alături de nepotul său, Vasile Geambazi. Acesta are calitat de suspect în acest dosar, în care este acuzat de spălare de bani. Este vorba de un teren în Voluntari, de pe urma căruia Geambazi ar fi urmat să primească despăgubire din partea statului de 60 milioane de euro, după ce l-a cumpărat cu un milion.

În ultimii 5 ani, Astra are un palmares formidabil împotriva FCSB-ului pe teren propriu, 7 victorii în 12 partide, dar în confruntările jucate în Capitală a fost un dezastru: a pierdut 8 din 10 jocuri.

ASTRA VERSUS FCSB

12 meciuri

7 victorii Astra

1 remiză

4 victorii FCSB

12-9 golaveraj, în favoarea Astrei

FCSB VERSUS ASTRA

10 meciuri

8 victorii FCSB

1 remiză

1 victorie Astra

14-2 golaveraj, în favoarea FCSB

FCSB este favorită la casele de pariuri. Formaţia lui Vintilă are o cotă de 1.60 la victorie la data redactării acestui articol. O victorie a Astrei este cotată la 5.60.