Gabriela Firea a explodat după declaraţiile ministrului Cîţu: "Da, mă autodenunţ!"

Gabriela Firea i-a dat sâmbătă o replică dură ministrului Florin Cîţu, postând mesajul pe pagina sa de Facebook, şi ameninţă ironic că nu se va opri aici.

"Nu mai petreceti, mancati, beti si stati prin curent si praf, in birourile ministeriale!

Ma suna presa de dimineata, sa-mi ceara reactie cu privire la ce a zis vremelnicul sef peste Finantele tarii despre mine si Primaria Capitalei.

Da, ma autodenunt : am folosit bugetul Capitalei pentru oameni - ceea ce dumnealui numeste in "scop electoral".

Da, recunosc : am alocat resurse cu nemiluita pentru spitale, cumpararea de noi autobuze, ambulante, largirea de artere, modernizarea tevilor de termoficare, consolidarea cladirilor cu bulina, sprijin financiar pentru persoane cu dizabilitati, femei insarcinate, nou nascuti, familii monoparentale, tratamente FIV - proiecte in premiera -, recuperarea parcurilor, a spatiilor verzi, plus subventiile la transport si energie termica etc.

Si da, am taiat robinetul firmelor capusa abonate ani de-a randul la bugetul Capitalei - cele mai multe ale unor membri sau/si simpatizanti/ sponsori ai PDL-PNL. De asta tipa toti acum, in campanie! Vor din nou unul de-al lor la Primarie, sa faca ce stiu ei mai bine! Mult pentru afacerile lor, putin pentru cetateni!

Companiile municipale care sunt si raman ale cetatenilor nu sunt bune, pentru ca fac treaba de calitate si economii la buget! Sa vina din nou capusele lor, sa se mufeze la banii bucurestenilor!

Tehnic, voi organiza o conferinta de presa si voi raspunde punctual aberatiilor transmise de ministrul de finante - primul speculant pe curs al tarii! Inclusiv cat avem cu totii de platit, de pe urma imprumuturilor si a deciziilor controversate privind retrocedari in parcuri ale unor primari de dreapta!

Asa de buni pentru bucuresteni, incat au lasat in urma lor zero proiecte realizate dar sute de milioane de euro datorate.

Il invitam si pe domnul minitru, sa spuna in fata bucurestenilor de ce a taiat de la 55 la 50% cota pentru anul acesta, alocata Primariei Generale initial, stiind din start ca banii vot fi insuficienti pentru nevoile Capitalei. In conditiile in care Bucurestiul contribuie cu 25% la PIB-ul Romaniei iar PMB primeste un infim procent de 0,6, fiind singura primarie din tara care nu este lasata sa colecteze impozite locale.

Va urma! Va fi cutremur politic!", a scris primarul.

