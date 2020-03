Gabriela Firea anunţă noi decizii în criza Coronavirus: Scrisoare către ambasada Chinei şi alte diplomaţii pentru ajutor

"Am transmis scrisori pentru a solicita sprijin către Ambasadele SUA, Germaniei, Chinei, Israelului şi Austriei pentru cele 19 spitale din Bucureşti, având în vedere că în Capitală se află cel mai mare număr de pacienţi şi sunt cele mai multe persoane aflate în carantină, iar acest număr creşte în fiecare zi.

De asemenea, sunt aproape 4.000 de persoane aflate în izolare. Este de aşteptat ca numărul de cazuri de coronavirus să crească. Prin urmare, solicităm ambasadelor sprijinul pentru spitalele din Bucureşti", a transmis Gabriela Firea.

Noi măsuri luate în contextul pandemiei de coronavirus, în Bucureşti

"Vreau sa anunt ca am organizat camere de triaj la spitalele Coltea, Ion Stoia si Sfântul Ştefan, prin amplasarea de containere dotate cu birou de consultatie, grup sanitar, dus, apa si caldura.

Organizăm camere de triaj si pentru Sfânta Maria si Carol Davila. Victor Babes este pregatit sa primeasca pacienti. Spitalul Colentina va deveni spital suport sub indrumarea lui Streinu Cercel. As vrea sa-i asigur pe pacientii de la spitalul Colentina că nu vor fi lasati de izbeliste. Am gasit intelegere la celelalte spitale din Bucuresti.

Pacientii de la reumatologie au fost transferati la Ion Stoia, 800 de pacineti helotici vor fi preluati de Coltea si Fundeni, de asemenea pacientii cu afectiuni gastro vor fi preluaţi de catre Cantacuzino. Pacientii oncologici vor fi redirecţionaţi catre Clinica Focus. Celelalte spitale vor prelua un număr mare de pacienti.



Sunt convinsa ca vom primi ajutor si de la ambasade. Repet faptul ca in Bucuresti este cel mai mare număr de imbolnaviri, si cel mai mare număr de persoase aflate in carantina, pana si in izolare.

Avem si un telefon verde pentru persoanele care nu se pot deplasa, pentru seniori, persoane cu dizabilitati si familii monoparentale", a mai precizat Gabriela Firea.

Autorităţile au anunţat, vineri, 20 martie, că numărul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 308. Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 17 ani și 89 de ani. La ATI, în acest moment, sunt internați 11 pacienți, din care doi în stare gravă, a anunţat Grupul de Comunicare Strategică.