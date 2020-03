Medicii avertizează: Vârful pandemiei de coronavirus în România va fi atins după Paşte: "Victimele o să apară" VIDEO

PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vorbeam despre ce va urma în viitorul apropiat. Din păcate o să vină perioada de sărbători şi indiferent cât de mult am vorbi vor fi probleme aici. Fie că vorbim despre românii care se vor aduna aici aici, va fi Pastele Catolic - Pastele Ortodox, Romanii care se vor aduna oricum. S-ar putea să fie o creştere mare a numărului de îmbolnăviri. Nu mai conteaza ca e zona rosie sau galbena este risc pentru cei care vin acasa. Autoizolarea ar trebui să fie reglementată prin lege stricta şi nimeni să nu se joace. Nici nu mai vorbim de un spirit civic. Până la urmă vă dăm atâtea informaţii că ar trebui să ne întrebăm. E o situaţie de viata si de moarte, cum de totusi nu intelegem si facem aceste greseli luand lucrurile ca pe ceva usor. Ar trebui sa ne intrebam, e o situatie de viata si de moarte, cum de totusi nu intelegem si facem aceste greseli luand lucrurile ca pe ceva usor", a declarat Adrian Marinescu, medic primar boli infecţioase Matei Balş.

Pe de altă parte, alți medici susțin că în curând România va ajunge în aceeași situație ca și Italia.

"Suntem in urma Italiei cu vreo 25 de zile. Stiti cate cazuri avea Italia in 25 februarie, 300! Noi o sa avem maine sau poimaine 300, este diferenta intre momentul asta si momentul italiei acum 3 saptamani. Trebuie sa ne gandim la Italia cu mare probabilitate. Acum suntem la fundul sacului. Victimele o sa apara. Sa ne uitam la tari mai avansate si o sa intelegem ca victimele o sa apara", spune medicul Florin Berghea. "

"Parca traim intr-un film in care parca virusul are inteligenta, parca ne lasa sau ne accepta. Să ne pregatim. Incerc sa ma exprim sa inteleaga romanii, daca nu intelegem ca ne da o sansa, ne oferă timp sa ne pregatim, atunci am piedut lupta", spune Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeș.