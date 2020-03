Gabriela Firea cumpără aparate pentru testarea populaţiei de coronavirus

"Primaria Capitalei a achizitionat 4 aparate de testare RT PCR si un extractor ARN, care cresc foarte mult capacitatea de testare in Bucuresti. Două dintre ele se afla la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale" Victor Babes", iar pentru celelalte 2 a primit finantare Institutul de Boli Infectioase " Matei Bals" care le-a si cumparat", a anunţat Gabriela Firea.

Reamintim că Gabriela Firea anunța recent că pentru operațiunea de testare în masă a celor care locuiesc în București vor fi folosite testele pe care Primăria Capitalei le-a procurat în ultima perioadă și aparatele pentru procesarea acestora.

De asemenea, edilul a precizat că primii vizați de testarea pentru coronavirus sunt cei cu vârste de peste 65 de ani și cei cu boli cronice.

„Scurt istoric, dar necesar. Zilele acestea am discutat cu domnul profesor Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, și l-am întrebat ce am mai putea să facem, având în vedere că Bucureștiul e cea mai mare aglomerare urbană și aici e un pericol foarte mare de răspândire rapidă a coronavirusului. După aceste zile de analiză, chiar aseară am intrat în dialog din nou cu domnul Streinu Cercel, care a și pregătit o strategie pe care să o aplicăm în câteva zile la nivelul municipiului București. Am pus primele baze ale acestei operațiuni de sănătate publică, și anume Primăria Capitalei, prin Compania Managementul Traficului, a dus astăzi la Matei Balș 12 mașini ecologice. Va fi prima flotă pusă în mișcare, astfel încât medicii să meargă la bucureșteni pentru a realiza aceste teste de coronavirus de tip nou", anunţa recent Gabriela Firea.

